Bombardier Défense livre un avion Global hautement performant aux Forces aériennes des États-Unis dans le cadre de leur programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN)

Première livraison d’avion dans le cadre d’une commande passée par les Formes aériennes des États-Unis, annoncée en juin 2021, pour modifier jusqu’à six avions d’affaires Global 6000 . Le contrat signé en 2021, d’une valeur totale potentielle totale de près de 465 millions $ US incluait une commande ferme immédiate pour un avion Global ainsi que des commandes fermes additionnelles ultérieures annoncées en avril 2022





Les biréacteurs d’affaires Bombardier Global sont devenus une plateforme de choix pour les missions spéciales dans le monde entier, grâce à leur vitesse, leur capacité de charge, leur fonction intégrée d’alimentation redondante, leur fiabilité et leur endurance.

WICHITA, Texas, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que sa division Défense ainsi que sa filiale américaine Learjet Inc. ont livré, à la base des Forces aériennes des États-Unis (« USAF ») de Hanscom, au Massachusetts, un avion Global configuré pour des missions spéciales des USAF dans le cadre de leur programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN).

« Le secteur de la défense est un des principaux piliers de l’avenir de Bombardier alors que nos avions ultrafiables et ultraperformants sont les mieux adaptés pour transporter et exploiter du matériel de mission complexe, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nous sommes fiers du fait que nos biréacteurs et notre savoir-faire sont de plus en plus reconnus à l’échelle mondiale dans ce domaine, et cette livraison est une importante étape, la première du genre depuis la désignation de Wichita comme siège de Bombardier Défense. »

La plus récente livraison, celle d’un avion Global 6000, porte sur le premier avion configuré pour des missions spéciales dans le cadre d’un contrat visant jusqu’à six avions Global 6000 modifiés, contrat annoncé en juin 2021 d’une valeur totale potentielle de 464,8 millions $ US (le « Contrat 2021 »). Bombardier a déjà livré quatre avions Global dans le cadre du programme BACN en vertu d’ententes antérieures. Dans le cadre du Contrat 2021, les USAF ont confirmé des commandes fermes pour trois avions Global 6000, les deux prochaines livraisons devant être effectuées en 2022 et 2023.Également dans le cadre du Contrat 2021, les USAF ont annoncé leur potentiel d’acquérir un avion supplémentaire par année jusqu’en 2025.

« Le programme BACN réduit les difficultés de communication causées par l’incompatibilité entre différents systèmes, les terrains accidentés et la distance. Le programme BACN augmente l’interopérabilité, ce qui permet aux USAF d’agir plus rapidement et de manière plus fiable et moins risquée. La livraison de l’avion 21-9045 est la première étape essentielle pour que la mission du programme progresse. », a déclaré le lieutenant-colonel Eric Inkenbrandt, USAF.

Dans le cadre du programme crucial BACN, les avions Global de Bombardier servent de passerelles de communication en haute altitude assurant le relais de la voix et des données entre les forces en vol et au sol et aisément les obstacles traditionnels tels que les montagnes, les terrains accidentés ou la distance. Surnommée « Wi-Fi dans le ciel » par les USAF, les avions Global équipés du programme BACN sont appelés E-11A.

« Nous sommes fiers de pouvoir mettre en valeur la polyvalence de nos avions d’affaires Global et notre expertise ici aux États-Unis pour soutenir les missions d’endurance à haute altitude requises par le programme d’élite BACN, a déclaré Steve Patrick, vice-président, Bombardier Défense. Notre plateforme d’avions Global, la meilleure de sa catégorie, a tous les atouts : une fiabilité éprouvée, une importante capacité de charge, une grande puissance disponible et le plus haut degré de stabilité pour transporter du matériel sensible. Ces atouts, auxquels s’ajoute notre expertise hors-pair en matière de conception, de fabrication et de certification indispensable pour effectuer les modifications, font des avions Global de Bombardier le choix optimal pour en faire des actifs spécialisés. »

En avril 2022, Bombardier a fait de son site de Wichita le siège de ses activités aux États-Unis et a lancé l’entité Bombardier Défense comme expansion stratégique de sa division Avions spécialisés existante.

Les ingénieurs et les techniciens de Bombardier Défense à Wichita, au Kansas, réalisent les travaux d’ingénierie et de modification complexes sur les avions Global 6000 respectueux de l’environnement requis pour soutenir le programme BACN, tandis que les équipes du site de Bombardier situé à Tucson, en Arizona, réalisent l’aménagement intérieur des avions ainsi que les travaux de peinture extérieure.

À l’échelle mondiale, plus de 550 avions d'affaires Global, Challenger et Learjet de Bombardier effectuent actuellement des missions spécialisées, assurant de la sécurisation de l’espace aérien, de frontières ou d’infrastructures au transport de chefs d’État en passant par de l’aide humanitaire et de l’évacuation médicale sur de longues distances.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective et sont fondés sur les attentes actuelles, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux livraisons et commandes futures d'avions et à la valeur contractuelle totale réalisable. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Veuillez-vous référer à la note sur les « Énoncés Prospectifs » qui est incluse dans notre plus récente publication de rapport trimestriel.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global, Global 6000, Challenger et Learjet sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

