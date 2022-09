Gilda Garza, “l'artista più influente in Messico”, porta a Venezia i suoi re e le sue regine

VENEZIA, Italia, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nota come “l'artista più influente in Messico,” Gilda Garza è una pittrice di fama internazionale sempre pronta a esplorare i confini tra emozioni e arte. E mentre in questo mese di settembre in America fervono i preparativi per l'Hispanic Heritage Month, che celebra il patrimonio ispanico, questa artista messicana pluripremiata si prepara a passare alla storia con una toccante collezione realizzata in collaborazione con il maestro Mario Furlan, nell'ambito di un evento live presso la galleria New Murano e poi all'Atelier Muranese. Mercoledì 28 settembre il leggendario maestro veneziano creerà la serie “Glass Kings”, un'edizione limitata commemorativa dei più noti pezzi di questa artista, tratti dalla sua collezione “Kings and Queens”.



“Mi sono sempre dedicata totalmente al mio lavoro, anima e corpo,” ha dichiarato Garza. “Sono estremamente grata di poter lasciare un segno nel mondo reale attraverso l'arte, è ciò che preferisco. È veramente un onore per me vedere i miei valori e il mio impegno riflessi nel vetro di un'opera assolutamente unica, nel quadro della storica galleria New Murano di Venezia.”

Acclamato universalmente come uno dei massimi maestri dell'arte vetraria di Murano, Mario Furlan trasformerà le tele epiche di Garza in sculture tridimensionali in vetro, in occasione di un evento live cui assisteranno i visitatori della mostra. Le opere finite verranno successivamente esposte presso l'Atelier Muranese, che vanta una storia di ben 1.500 anni. Specializzata nella presentazione dei maestri vetrai, nonché in belle arti, arti concettuali e collezionismo di design, quest'antica galleria supporta la visione creativa della cultura artigiana muranese e veneziana. La mostra “Glass Queen” di Gilda Garza rientra perfettamente nella missione di mostrare il processo creativo dell'arte, dall'interpretazione all'oggetto, sfruttando le abilità e conoscenze della centenaria manifattura muranese.

Negli Stati Uniti Garza ha anche creato un'esclusiva collezione di gioielli, esposta presso Jason of Beverly Hills, Roberto Cavalli Haute Couture e House of Bijan in Rodeo Drive. Garza ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla Camera dei Senatori del Senato della Repubblica dell'Onorevole Congresso dell'Unione a Città del Messico per i suoi contributi culturali. Inoltre, è stata è stata elogiata per aver donato 80.000 dollari, frutto della vendita di una tela ispirata alla Vicepresidente Kamala Harris, alla World Woman Foundation, che si impegna a sostenere un milione di donne artiste entro il 2030. Scopri di più su GildaGarza.com .

