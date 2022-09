Stella-Jones signe une entente en vue d’acquérir les activités de fabrication de poteaux en bois de Texas Electric Cooperatives, Inc.

English French

MONTRÉAL, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive en vue d’acquérir la quasi-totalité des actifs utilisés dans le cadre des activités de fabrication de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics de Texas Electric Cooperatives, Inc. (« TEC ») pour un prix d’achat total de 28 millions de dollars US en plus des stocks d’environ 4 millions de dollars US.



TEC produit, dans son installation de traitement du bois de Jasper, au Texas, des poteaux en pin jaune du sud destinés aux sociétés de services publics en utilisant des agents de préservation à base de créosote et d’arséniate de cuivre chromaté. Les ventes de poteaux en bois pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont totalisé 28 millions de dollars US. « Cette acquisition ajoutera une 43e installation de fabrication à notre réseau, améliorera l’offre de Stella-Jones et augmentera notre capacité à répondre aux besoins grandissants de l’industrie nord-américaine de poteaux destinés aux sociétés de services publics, tout en optimisant l’efficacité globale de notre réseau continental », a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir les employés de l’installation de Jasper au sein de notre équipe de plus de 2 400 employés en Amérique du Nord. »

La clôture de l’opération devrait avoir lieu avant la fin de 2022 et est soumise aux conditions de clôture habituelles. Stella-Jones prévoit financer l’opération au moyen de ses facilités de crédit existantes.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois à l’ensemble des grandes sociétés de services publics d’électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité et d’accessoires à usage résidentiel de première qualité qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d’activité consiste à desservir le marché canadien par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l’exception de l’information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne l’acquisition envisagée décrite aux présentes. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses, des risques et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces risques et ces incertitudes comprennent, entre autres, le défaut de remplir les conditions de clôture et le défaut de réaliser l’acquisition envisagée ou de la réaliser dans le délai prévu pour toute autre raison. Par conséquent, le lecteur est avisé que les résultats réels pourraient différer des résultats escomptés, et qu’il ne doit pas se fier indûment aux informations prospectives.