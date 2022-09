Une compagnie aérienne internationale de premier plan choisit eGain Knowledge Hub™ pour améliorer son service à la clientèle

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californie, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la plus importante plateforme de gestion des connaissances pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui qu'une compagnie aérienne internationale de premier plan a choisi la plateforme eGain Knowledge Hub ™ pour unifier les silos de connaissances et propulser le service client vers de nouveaux sommets.

Compagnie aérienne internationale en pleine expansion avec de nombreuses unités commerciales, elle possède des centres de contact et des agents de service à la clientèle dans les villes du monde entier. La société avait développé des silos de connaissances au fil du temps, rendant difficile la fourniture d'une source de vérité unique pour les agents du service à la clientèle. Familière avec le concept de plateforme, qui fait partie intégrante du domaine du transport aérien, la société voulait en mettre une en œuvre dans le domaine de la connaissance afin de consolider les informations et les fonctionnalités de traitement dans une plateforme unique, visant une utilisation à travers les points de contact des clients, les pays, les langues et les unités commerciales.

La compagnie aérienne a profité du pilote unique et sans risque d'eGain, Innovation in 30 days ™, afin de permettre aux membres de l'équipe d'expérimenter gratuitement la solution de plateforme de connaissance d'eGain. L'essai comprenait des conseils pratiques pour la réussite, basés sur les meilleures pratiques de processus et de programme des experts d'eGain, en partenariat avec la pratique de gestion des connaissances de Deloitte.

Une expérience positive du pilote, associée à une riche fonctionnalité, une expertise dans le domaine et une intégration pré-construite avec Genesys® et Microsoft SharePoint™, a conduit à considérer eGain comme la solution idéale. eGain fournira également des services de mise en œuvre, en partenariat avec Deloitte.

Pour commencer, eGain Knowledge sera déployé auprès des agents du service à la clientèle dans cinq pôles et huit sites satellites à travers les points de contact afin de traiter les requêtes sur un large éventail de sujets, tels que les exigences liées à la Covid, la billetterie, les politiques de bagages et les services spéciaux. La société prévoit d'étendre les mêmes connaissances au libre-service numérique au cours de la prochaine phase.

« Les silos de connaissances créent du chaos et dégradent l'expérience des clients et des agents », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Notre solution aide à harmoniser les connaissances en rapide évolution avec une approche de plateforme unique. »

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

Gain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.