Una prestigiosa compagnia aerea internazionale sceglie eGain Knowledge Hub™ per migliorare l'assistenza clienti

SUNNYVALE, California, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), piattaforma di knowledge management nel settore per l'automazione del coinvolgimento dei clienti, ha annunciato oggi che una prestigiosa compagnia aerea internazionale ha scelto eGain Knowledge Hub ™ per unificare i silos di informazioni e portare l'assistenza clienti a nuovi livelli.



Trattandosi di una compagnia aerea che opera su scala internazionale attraverso molteplici unità, dispone di centri di contatto e addetti all'assistenza clienti in varie città del mondo. Nel tempo, la compagnia ha accumulato dei silos di informazioni che oggi non consentono al personale dell'assistenza clienti di avere accesso a una singola fonte di dati. Ben conoscendo l'utilità degli hub, essenziali nel settore del trasporto aereo, la compagnia desiderava implementarne uno anche a livello informativo, per raggruppare i dati ed elaborare il know-how in un'unica piattaforma, utilizzabile in qualsiasi punto di contatto con i clienti, Paese, lingua e unità operativa.

La compagnia si è avvalsa dell'esclusivo programma pilota di eGain Innovation in 30 Days ™, del tutto privo di rischi, per consentire ai membri del team di sperimentare gratuitamente la soluzione proposta da eGain. Il periodo di prova includeva direttive pratiche per garantire il successo, basate sulle migliori prassi di elaborazione e programmazione degli esperti di eGain, in collaborazione con le procedure di knowledge management offerte da Deloitte.

L'esperienza positiva della sessione pilota, insieme alle ricche funzionalità, all'indubbia competenza nel settore e all'integrazione preliminare con Genesys® e Microsoft SharePoint™ hanno convinto la compagnia a scegliere la soluzione proposta da eGain, che provvederà anche a fornire i servizi di implementazione in collaborazione con Deloitte.

Inizialmente, la soluzione eGain Knowledge Hub verrà messa a disposizione del personale addetto all'assistenza clienti presso cinque hub e otto sedi satellite, distribuite tra i vari punti di contatto, per gestire le domande poste dai clienti su svariati argomenti, quali i requisiti COVID, i biglietti, le politiche sui bagagli ed i servizi di speciali. In una prossima fase, la compagnia prevede di estendere la stessa piattaforma ai servizi digitali self-service.

“I silos di informazioni generano confusione e compromettono l'esperienza cliente e le prestazioni dell'operatore,” ha dichiarato Ashu Roy, CEO di eGain. “La nostra soluzione consente di mantenere al passo le competenze, in costante e continua evoluzione, con un approccio hub esclusivo.”

Informazioni su eGain

Il nostro software di gestione della conoscenza, basato sull'intelligenza artificiale, offre ad aziende ed enti governativi esperienze "digital-first" automatizzate. Preconnessa ai più prestigiosi sistemi CRM e di centri di contatto, la piattaforma eGain offre valore e innovazione in modo facile e veloce con assistenza virtuale, servizi cliente self-service e moderni strumenti desktop.

Gain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi aziendali e prodotti menzionati in questo comunicato possono essere marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende.