Toonaangevende internationale luchtvaartmaatschappij kiest eGain Knowledge Hub™ om zijn klantenservice te verbeteren

SUNNYVALE, Californië, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), het toonaangevende kennismanagementplatform voor het automatiseren van klantbetrokkenheid, heeft vandaag aangekondigd dat een toonaangevende internationale luchtvaartmaatschappij ervoor heeft gekozen om de eGain Knowledge Hub ™ in te zetten om kennissilo's te verenigen en zijn klantenservice te verbeteren.



Deze grote internationale luchtvaartmaatschappij heeft meerdere bedrijfsonderdelen, contactcentra klantenservicemedewerkers in steden over de hele wereld. In de loop van de tijd heeft het bedrijf kennissilo's opgebouwd, waardoor het moeilijk was om klantenservicemedewerkers één overzichtelijke bron van juiste informatie te bieden. Aangezien het bedrijf bekend is met het concept van hubs van de luchtvaartindustrie, wilde het net zo'n hub implementeren voor kennis, met als doel om informatie en proceskennis te consolideren in een enkel platform voor gebruik bij verschillende klantcontactpunten, landen, talen en bedrijfseenheden.

De luchtvaartmaatschappij maakte gebruik van eGains unieke, risicoloze pilot ( Innovation in 30 Days ™) om hun teamleden gratis kennis te laten maken met de kennis hub-oplossing van eGain. De proefversie omvatte directe begeleiding gebaseerd op best practices voor proces- en programma's van de experts van eGain, in samenwerking met de Knowledge Management-praktijk van Deloitte.

De positieve ervaring met de pilot, in combinatie met de rijke functionaliteit, domeinexpertise, en vooraf gebouwde integratie met Genesys® en Microsoft SharePoint™ leidde ertoe dat het bedrijf eGain koos. Bovendien zal eGain, in samenwerking met Deloitte, implementatiediensten leveren.

Om te beginnen zal eGain Knowledge worden ingezet bij klantenservicemedewerkers op vijf hubs en acht satellietlocaties om vragen te behandelen over een breed scala aan onderwerpen, zoals aan COVID gerelateerde vereisten, ticketing, bagagebeleid en speciale diensten. Het bedrijf is van plan dezelfde kennis in de volgende fase uit te breiden naar digitale zelfbedieningsopties.

'Kennissilo's zorgen voor chaos en verslechteren de ervaring van klanten en medewerkers', aldus Ashu Roy, CEO van eGain. 'Onze oplossing helpt veranderende kennis snel te harmoniseren met een unieke hub-aanpak.’

