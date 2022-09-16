Dave & Buster’s 將在沙特阿拉伯王國、阿拉伯聯合酋長國和埃及開設 11 家公司

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達拉斯, Sept. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在宣佈其國際擴展計劃幾個月後，Dave & Buster's 簽署了其首個多國多單位交易協議。



Dave & Buster's 國際開發總監 Antonio Bautista 表示 ：「我們很高興和期待宣佈與Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group 合作，在關鍵的西亞市場開發 Dave & Buster's 品牌。

該品牌將開始在沙特阿拉伯王國擴展，其次是阿拉伯聯合酋長國和埃及。

Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group副行政總裁 Mishal Alhokair 說︰「Dave & Buster's 是一個傑出的娛樂品牌，這項特許經營夥伴關係對我們的企業來說是一個重要里程碑，因為我們將繼續擴大整個地區的娛樂和酒店產品組合。

為了推動國際擴張，Dave & Buster’s 開發了獨特支持全球市場滲透的關鍵策略計劃：

可定制的足跡，以依需要在每個市場推動 box economics

菜單本地化

專有動態定價模型

具有擴張性和適合本地的全球營銷計劃

與眾不同、獨特的娛樂策略和套票

本地娛樂及第 3 天部分節目」

Antonio Bautista 補充說︰「憑藉 40 年的市場領先體驗、經驗豐富的領導團隊和一流的支援中心基礎設施， Dave & Buster's 準備為全球合作夥伴和賓客 RUN THE FUN。」

有關加盟機會的更多資訊，請瀏覽 www.daveandbusters.com/franchising 或發送 電郵 至 InternationalDevelopment@daveandbusters.com

關於 Dave & Buster's

成立於 1982 年，總部位於德州的佩爾，Dave & Buster's Entertainment, Inc. 是位於北美 200 個場地的業主和營運商，透過兩個不同品牌 Dave & Buster's 和 Main Event 為客人提供卓越的娛樂和餐飲體驗。Dave & Buster's 在美國 41 個州、波多黎各和 加拿大設有 148 家商店，為客人提供一站式的「食買玩」享受。每間商店都提供全套主菜單，有前菜和開胃菜，一系列的酒精和非酒精飲料，以及各式各樣遊戲和現場體育和其他電視活動為中心的娛樂景點 。主要活動在全國 17 個州設有 52 個中心，提供最先進的保齡球、雷射標籤、數百個拱廊遊戲和虛擬實境，使其成為家庭聯繫和製造回憶的理想場所。有關每個品牌的更多資訊， 請 瀏覽 www.daveandbusters.com www.mainevent.com

關於 Abdul Mohsen Al frical Air Holding Group「相信你所做的事，你將成為你的工藝大師」這句話啟發了 Sheikh Abdul Mohsen Al Hokair 在利雅得開設他的第一個主題公園。

這是旅遊和娛樂業的「前所未有的飛躍」，是一個「巧合地誕生」的行業。」 在 Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group 中，我們將「夢想」轉變為一個有組織的行業，渴望成為當地、地區和國際上最好的行業。Sheikh Abdul Mohsen 的願景開始於海灣地區對旅遊和娛樂的需求，該地區的公園和休閒中心於 1978 年開放，使其成為海灣地區旅遊業界的 Sheikh 巨人。我們公司的根基是基於研究和規劃以及對成功的各個方面的深入考慮。

現在，很多人對我們深表感謝和尊重。我們每個公司都有自己的成功故事，我們一起成為一家控股公司，為所有公司和業務而設的。Holding 是我們業務的創辦人和保護者，該業務始於 Sheikh Abdul Mohsen 開始建立網絡的第一天，我們希望繼續這美好的道路。