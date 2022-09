Nicox : Point des activités et résultats financiers du premier semestre 2022

Principaux résultats de la première étude pivotale de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome attendus en novembre 2022

Chiffre d’affaires net pour le premier semestre 2022 de €1,4 millions ; trésorerie de €31,6 millions au 30 juin 2022 16 septembre 2022 - diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités et les résultats financiers de Nicox SA et de ses filiales (le ʺGroupe Nicox”) pour le premier semestre 2022.



“J'ai rejoint Nicox car j'ai estimé que le NCX 470 a le potentiel d’être le premier véritable successeur du Xalatan, premier analogue de prostaglandine approuvé pour la réduction de la pression intraoculaire que j'ai lancé lorsque j’étais chez Pharmacia. Des progrès substantiels ont été réalisés par Nicox cette année avec l'achèvement du recrutement dans l'étude pivotale de phase 3 Mont Blanc pour notre principal candidat médicament, NCX 470, dans le glaucome, pour lequel nous sommes à quelques semaines des résultats de la première des deux études de phase 3. Ces données, attendues en novembre, pourraient constituer la pierre angulaire de construction du futur de la Société” a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox. “Le NCX 470 a déjà montré, dans une étude clinique de phase 2, une amélioration statistiquement significative par rapport au traitement de référence, le latanoprost, pour la réduction de la pression intraoculaire. Des effets bénéfiques ont également été démontrés dans un modèle in vivo de lésion de la tête du nerf optique et de la rétine. Nous pensons que le programme de phase 3 démontrera le potentiel du NCX 470 à devenir le meilleur traitement de sa classe pour le glaucome, répondant à un besoin majeur sur ce marché mondial de près de 6 milliards de dollars, et nous attendons ces résultats avec impatience.”



Andreas Segerros a continué : “Mes premiers mois dans la Société m’ont permis de constater la solidité de l’équipe R&D spécialisée en ophtalmologie, équipe depuis lors renforcée avec d'excellents nouveaux collaborateurs. Cette équipe est soutenue par une organisation expérimentée et compétente, tant au niveau corporate, financier que juridique. Je suis heureux d'avoir rejoint Nicox à un moment aussi important pour la Société. Après l’examen du portefeuille de produits, j’estime que nous sommes bien placés pour construire, avec le solide programme sur le NCX 470, le développement potentiel de notre nouvel inhibiteur de la phosphodiestérase 5 donneur de NO, NCX 1728, et l’ajout à notre portefeuille de développement d’autres programmes, selon les opportunités.”



“Les données du NCX 470 présentées à ce jour traduisent le potentiel d’un impact significatif dans le traitement du glaucome.” a déclaré Dr Robert Weinreb, Professeur Emérite d’Ophtalmologie à l’Université de Californie, San Diego, et membre du Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox.”



Evènements principaux du premier semestre 2022







juin 2022, apporte une grande expertise dans le domaine pharmaceutique et du capital-risque, particulièrement dans l’ophtalmologie où, en tant que responsable mondial de l’ophtalmologie chez Pharmacia, il a lancé XALATAN (latanoprost) qui est devenu le premier médicament ophtalmique générant un milliard de dollars. Avec la nomination d'Andreas Segerros en qualité de Directeur Général, cette fonction a été séparée de celle de Président du Conseil d’administration. Jean-François Labbé, administrateur et Président du Comité d'audit, a été nommé Président du Conseil d'administration de Nicox SA, avec effet au 28 juillet 2022.

, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouveau collyre analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique (NO), potentiellement meilleur de sa classe, actuellement en développement clinique de phase 3 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Les principaux résultats de la première étude de phase 3, Mont Blanc, sont attendus au mois de novembre. Des résultats positifs de l’étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 ont été communiqués en octobre 2019. Le recrutement des patients se poursuit aux États-Unis et en Chine dans l’étude clinique de phase 3 Denali sur le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. L'étude Denali est menée conjointement et financée à parts égales avec le partenaire chinois de Nicox, Ocumension Therapeutics. Sur la base des taux de recrutement actuels, la Société estime que les principaux résultats seront disponibles après 2024. La pandémie de COVID-19, en particulier le confinement en Chine, et les effets à plus long terme sur l’environnement des études cliniques sur le glaucome ont impacté le calendrier de cette étude.



est une suspension ophtalmique innovante, brevetée, de nanocristaux de propionate de fluticasone pour la sécheresse oculaire. La Société recherche des partenariats en dehors de la Chine pour avancer le développement de ce programme. NCX 4251 est licencié exclusivement à Ocumension Therapeutics sur le marché chinois. Résumé financier du premier semestre 2022



Au 30 juin 2022, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €31,6 millions contre €35,1 millions au 31 mars 2022 et €42,0 millions au 31 décembre 2021. La Société estime être financée jusqu’au quatrième trimestre 2023, sur la base du développement du NCX 470 seul et en présumant de l’extension1 de la période pendant laquelle seuls les intérêts de la dette existante de Kreos seront payés.



Au 30 juin 2022, le groupe Nicox avait une dette financière de €20,6 millions dont €18,6 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d’un montant total de €2 millions accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



Le chiffre d’affaires net2 pour le premier semestre 2022 s’est élevé à €1,4 millions (incluant €1,3 millions de paiements de redevances) contre €1,3 millions pour le premier semestre 2021 (dont €1,2 millions de paiements de redevances).



Les dépenses opérationnelles pour le premier semestre 2022 se sont élevées à €12,7 millions contre €13,4 millions pour le premier semestre 2021.



Le Groupe Nicox a enregistré une perte nette de €17,0 millions pour les six premiers mois de l’année 2022 contre une perte nette de €11,7 millions au cours de la même période de 2021. La perte nette du premier semestre 2022 comprend €11,1 millions d'éléments sans impact sur la trésorerie et non récurrents, dus à la décision de rechercher un partenaire pour poursuivre le développement du NCX 4251 aux Etats-Unis.



Seuls les chiffres au 31 décembre 2021 ont été audités. Tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.