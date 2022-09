French English

Capgemini est l’une des premières entreprises au monde à faire valider ses objectifs de « zéro émission nette » d’après la nouvelle norme du SBTi

Le Groupe s’est fixé des objectifs de réduction d’émissions de carbone plus ambitieux à court et long terme, notamment une réduction de 90 % de l’ensemble de ses émissions de scope 1, 2 et 3 d’ici 2040, et contribue à concevoir de nouvelles méthodologies pour agir contre le changement climatique

Paris, 16 septembre 2022 – Conformément à son engagement permanent de lutte contre le changement climatique fondé sur les dernières recherches scientifiques, Capgemini a participé, entre 2019 et 2021, à la consultation menée par le Science Based Target initiative (SBTi) pour concevoir le nouveau standard ‘Net Zero’ pour les entreprises1, publié en octobre 2021. Ainsi, Capgemini annonce la validation par SBTi de ses nouveaux objectifs de réduction d’émissions de carbone sur le court (2030) et long terme (2040).

Les nouveaux objectifs de Capgemini sont les suivants :

Le nouvel objectif à long terme du Groupe est de parvenir à une réduction de 90 % de l’ensemble de ses émissions de carbone sur les scopes 1, 2 et 3 d’ici 2040 par rapport à 2019 2 ;

; Les objectifs à court terme (2030) pour le scope 3 en matière de trajets domicile-bureau et les voyages d'affaires ont été renforcés et visent une réduction de 55 % par employé par rapport à 2019 (contre une réduction de 50 % par employé par rapport à 2015 auparavant) ;

Ses objectifs de scope 1 et 2 (à savoir une réduction totale de 80 % d’ici 2030) ainsi que ses objectifs de scope 3 sur la chaîne d’approvisionnement (réduction totale de 50 % d’ici 2030) ont également été accrus, en prenant comme année de référence 2019 plutôt que 2015.





« La crise climatique exige des actions fortes, telles que ces nouveaux objectifs que nous avons fixés pour le Groupe, impliquant une réduction totale de 90 % de nos émissions de carbone, couvrant l’ensemble de notre chaîne de valeur, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. La transition vers une économie bas carbone nécessitera également davantage d’innovation et de collaboration avec nos partenaires, clients et fournisseurs. Nous saluons la clarté et la transparence que le nouveau standard apporte dans ce domaine et continuerons à travailler avec des partenaires comme le SBTi et Forum for the Future, pour accélérer vers un futur plus inclusif et plus durable. »

Contribuer au débat public sur la mesure de l’empreinte carbone

En plus de réduire sa propre empreinte carbone, Capgemini a l’ambition d’aider ses clients à économiser 10 millions de tonnes de CO 2 e d’ici 2030, grâce à son nouveau portefeuille d’offres durables. Pour suivre ses progrès en la matière, le Groupe a développé un outil interne de mesure3 et vient de publier un nouveau rapport « Measuring impact: a methodology to inform transformative project design », avec Forum for the Future, organisme international à but non lucratif spécialiste de la durabilité. Ce rapport, qui sera présenté à la New York Climate Week 2022, détaille la méthodologie de mesure d’impact des gaz à effet de serre créée par Capgemini. Celle-ci propose aux fournisseurs de services professionnels des recommandations sur comment mesurer l’impact carbone des projets de transformation durable qu’elles réalisent pour leurs clients. Elle est conçue pour leur permettre de prendre des décisions de façon plus fine pendant la phase de conception du projet, et pour fournir un calcul précis de l’impact à la fin d'un projet.

Capgemini en route vers le « zéro émission nette »

Capgemini a été l’un des premiers de son secteur, dès 2016, à se fixer des objectifs à fondements scientifiques et validés par SBTi en termes de réduction des émissions de carbone. Ceux-ci ont été atteints en janvier 2020, soit dix ans plus tôt que prévu et avant les confinements liés au Covid. Depuis, le Groupe a mis en place partout dans le monde un programme en dix points portant sur les voyages d’affaires, les trajets domicile-bureau, la consommation d’énergie liée aux bureaux et aux centres de données, mais aussi les émissions provenant des biens et services achetés.

Le Groupe s’est engagé de manière proactive auprès de ses 100 principaux fournisseurs (représentant environ 50 % des émissions de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement) et opère actuellement une transition vers une électricité 100 % renouvelable d'ici 2025. Capgemini a également lancé récemment un Centre de Commandes d’Energie (ECC) unique en son genre, qui exploite les données mesurées et prévisionnelles pour suivre et gérer la performance énergétique de ses campus en Inde, qui représentent environ le quart de l’empreinte énergétique du Groupe. Avec une réduction estimée de 20 % de la consommation d'énergie depuis son lancement, l’ECC contribue de manière significative à la démarche globale de développement durable du Groupe.

Les efforts du groupe en matière de réduction des émissions de carbone, d’atténuation des risques climatiques et de développement d’une économie bas carbone ont été reconnus plus tôt cette année par le CDP qui l’a intégré dans son classement « liste A ».

1 Le standard Net-Zero pour les entreprises de SBTi est le premier cadre normatif de fixation d’objectifs de neutralité carbone par les entreprises, s’appuyant sur la recherche sur le changement climatique. Il comprend les consignes, les critères et les recommandations dont les entreprises ont besoin pour se fixer des objectifs « zéro émission nette » (Net-Zero) avec des fondements scientifiques, compatibles avec la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5°C.

2 Les 10 % résiduels d’émissions sont neutralisés par des solutions d’élimination du carbone de haute qualité.

3 Le Calculateur d’Impact Carbone de Capgemini a été conçu pour mesurer les réductions d’émissions de CO 2 e atteintes dans le cadre de projets client. Il permet aux équipes client de calculer et communiquer avec précision l’impact environnemental de leurs projets en termes d’émissions de carbone. Il inclut des fonctionnalités permettant de calculer l’impact du carburant, de l’électricité, du delivery, du centre de données et de l’eau.

