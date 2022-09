Hiabille 7,5 miljoonan euron tilaus superraskaista HIAB RAIL -kuormausnostureista

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 16 SYYSKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut merkittävän 7,5 miljoonan euron tilauksen superraskaista HIAB iX.2758 RAIL -kuormausnostureista. Tilaukseen sisältyy laitteiden asennus sekä viiden vuoden ProCare-huoltosopimukset Tecnoven pidennetyllä takuulla. Tilaus on kirjattu Cargotecin kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja toimitusten on määrä alkaa vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Superraskaat nosturit ovat kaikkien aikojen suurimpia HIAB-nostureita, ja ne asennetaan Tecnoven suunnittelemiin kuorma-autoihin. Tecnove on korien ja erikoisajoneuvojen valmistuksen, muuntamisen ja huollon johtava toimija. Nosturit tulevat espanjalaisen rautatieorganisaation käyttöön.



HIAB iX.2758 RAIL on suunniteltu täyttämään rautatieinfrastruktuurin vaatimukset. Äskettäin julkistetun RAIL-sarjan suurimman tuotteen nostokyky on 20 000 kg ja ulottuvuus kymmenen metriä. Se on ihanteellinen ratkaisu sekä rautatie- ja metroverkkojen hätätilanteisiin reagoimiseen että niiden jälkeiseen korjaustoimintaan, koska nosturimalli voi toimia voimajohtojen alapuolella ilman, että ilmajohtoja tarvitsee purkaa, ja kompaktin kokonsa ansiosta se sopii myös ahtaisiin tiloihin. Tukijalkojen ansiosta ajoneuvo, johon nosturi on asennettu, voi liikkua sivusuunnassa yhdeltä radalta toiselle samansuuntaiselle radalle.



Kahdeksan HIAB iX.2758 RAIL -kuormausnosturimallia on varustettu SPACEevo-ohjausjärjestelmällä, jossa on muita alan vaatimusten mukaisia rautateiden turvallisuusominaisuuksia sekä verkkoyhteys Hiabin HiConnect-palvelun käyttämiseksi.



”Olemme ylpeitä siitä, että voitimme tarjouskilpailun uudella rautateille tarkoitetulla nosturillamme yhdessä kumppanimme Tecnoven kanssa. Onnistumisen taustalla olivat Hiabin suuret huoltoverkoston jälleenmyyjät Espanjassa sekä HiConnect-järjestelmä, joka takaa rautatieyritykselle maksimaalisen tuottavuuden. Tämä innovatiivinen kuormaus- ja pelastusnosturiratkaisu avaa Hiabille oven maailmanlaajuiselle rautatietoimialalle”, toteaa Ronald Verzijl, Hiab Iberian toimitusjohtaja.



Aldino Zeppelli, Senior Vice President Loader Crane Heavy & Super Heavy, lisää: ”Tämä on vasta alkua kunnianhimoisille suunnitelmillemme tulla yhdeksi rautatietoimialan suosituimmista toimittajista parhaan asiakaskokemuksen kera. Meillä on paljon potentiaalia tarjontamme laajentamiseksi rautatietoimialalle. RAIL-sarjan käyttöönoton myötä luomme entistä enemmän valinnanvaraa asiakkaille ja pystymme laatimaan mittatilaustyönä valmistettuja ratkaisuja.”



Vuonna 2021 Hiab toimitti yli 50 nosturia Espanjan rautatietoimialan käyttöön.







Lisätietoja:

Aldino Zeppeli, Senior Vice President Loader Crane Heavy & Super Heavy, aldino.zeppelli@hiab.com

Ronald Verzijl, Managing Director, Hiab Iberia, puhelin: +34 699 710 128, ronald.verzijl@hiab.com



Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puhelin: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





