DISPONIBILITÉ POUR LES MÉDIAS : Des agents de la Police du CN seront disponibles pour donner des entrevues pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire

MONTRÉAL, 16 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) offre aux médias la possibilité de s’entretenir avec des agents de la Police du CN en uniforme de l’importance de la sécurité ferroviaire aux passages à niveau et des dangers liés aux intrusions pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, qui se tiendra du 19 au 25 septembre.

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec le CN pour planifier des entrevues sur place, en studio ou en ondes. L’équipe Relations avec les médias du CN sera également heureuse de fournir des éléments visuels pour les entrevues filmées.

Le CN marquera le coup d’envoi de la Semaine de la sécurité ferroviaire en lançant une campagne de sensibilisation du public qui vise à réduire le nombre de collisions et d’accidents liés aux intrusions. Tout au long de la semaine, la Police du CN mènera des initiatives de sécurité à des gares de banlieue et à des passages à niveau pour rappeler aux usagers des trains de banlieue et aux automobilistes l’importance de la sécurité aux passages à niveau et les risques mortels liés aux intrusions sur les voies et dans les propriétés ferroviaires.

À propos de la Police du CN

Chaque année, la Police du CN effectue des centaines d’interventions sur l’ensemble du réseau du CN, soit dans huit provinces canadiennes et 16 États américains. En plus de protéger la propriété du CN, les agents de la Police du CN font des exposés sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage les gens à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’est engagée à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.