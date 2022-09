Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Jyske Invest, afholdt tidligere i dag, besluttede, at den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL ikke skal gennemføres. Beslutningen betyder, at garantien og dermed betalingen for garantien bortfalder.

