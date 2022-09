Sogeclair: Mise à disposition du rapport financier semestriel

Blagnac, France, le 16 septembre 2022 - 17h35,

Montréal, Canada

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022





SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2022 pour le semestre clos le 30 juin 2022.

Il peut également être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : http://www.sogeclair.com/informationsreglementees/documentsdereferenceetrapportssemestriels

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le 02 novembre 2022 après clôture de la Bourse





A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

