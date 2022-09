ALSTOM SA: Alstom va fournir 17 trains électriques interrégionaux Coradia Stream supplémentaires, ainsi que les services de maintenance associés, à l’Autorité Ferroviaire Roumaine

English French





Alstom va fournir 17 trains électriques interrégionaux Coradia Stream supplémentaires, ainsi que les services de maintenance associés, à l’Autorité Ferroviaire Roumaine

Levée d’option pour 17 trains électriques grandes lignes supplémentaires et pour les 15 années de services de maintenance associés, pour un montant total de 220 millions d’euros.

Au total, la Roumanie a désormais commandé 37 trains interrégionaux Coradia Stream.

Ces trains à haute performance vont accélérer la transition du pays vers une mobilité durable.

16 septembre 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, et l’Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF) ont signé un avenant à leur contrat cadre pour la livraison de 17 trains interrégionaux Coradia Stream supplémentaires ainsi que 15 années de services de maintenance associés. Ces trains viendront s’ajouter aux 20 premiers, commandés en mars 2022, pour créer la première flotte de trains de passagers livrée par Alstom en Roumanie.

« Je suis enchanté de voir que l’ARF a déjà décidé d’étendre les avantages fournis par nos trains à plus de voyageurs en doublant pratiquement sa commande initiale. Cela montre que notre client est convaincu que le Coradia Stream est un produit de référence pour constituer un réseau ferroviaire moderne en Roumanie. Ces 37 trains interrégionaux, électriques et modernes, joueront un rôle décisif dans la transition du pays vers une mobilité durable, conformément à notre ambition d’ouvrir la voie vers une mobilité plus verte et intelligente. Je suis ravi de voir la Roumanie rejoindre les rangs des nombreux pays européens qui bénéficient des technologies d’Alstom pour les trains régionaux, » a déclaré Gabriel Stanciu, Directeur général d’Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldavie.

Conçus pour le marché européen, les trains Coradia Stream sont équipés du système de régulation du trafic ERTMS1 de Niveau 2 et respectent à la fois les normes européennes (EN) et les spécifications techniques d’interopérabilité (TSI) pour fonctionner sur tous les principaux systèmes européens d’alimentation électrique. Ces trains atteindront une vitesse de pointe de 160 km/h.

Chaque train se composera de six voitures, avec une capacité totale de 350 sièges sur un seul niveau à plancher bas afin d’assurer un accès facile à tous les voyageurs. Il y aura deux portes d’entrée situées de part et d’autre des voitures centrales et une porte de chaque côté des voitures situées en tête et en queue de train. Le système d'information des passagers comprendra un système audio et un système d'affichage dynamique. Chaque voiture sera équipée de grands compartiments adaptés aux bagages volumineux.

Les trains Coradia Stream seront aussi équipés d’un système informatique doté de capteurs de grande précision pour le comptage des voyageurs. Chaque train disposera de quatre toilettes écologiques réparties sur toute la longueur du train, dont une toilette conçue pour les personnes à mobilité réduite. La configuration définitive, les couleurs et les finitions répondront aux exigences de l’Autorité signataire du contrat et seront déterminées pendant la phase de conception.

Le Coradia Stream est une rame automotrice (EMU) à haute performance de pointe et à plancher bas qui offre une conception modulaire permettant aux opérateurs de choisir au mieux leurs configurations et intérieurs. Développé pour le marché européen, il peut fonctionner sur tous les principaux systèmes d’alimentation électrique européens. La famille Coradia Stream rencontre un vif succès en Europe, avec 900 trains déjà commandés au Danemark, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne et aux Pays-Bas, en plus de la Roumanie. Les trains italiens circulent depuis mi-2019, ce qui prouve la fiabilité du produit. Le train Coradia Stream dispose aussi de versions zéro carbone, comme les trains fonctionnant sur batterie ou à l’hydrogène pour les lignes qui ne sont pas électrifiées.

Alstom intervient en Roumanie depuis près de 30 ans et est un leader sur le marché des solutions de signalisation et d’électrification ferroviaires. L’entreprise est responsable de la mise en œuvre des solutions de signalisation ou d’électrification sur plus de 75 % du corridor Rhin-Danube en Roumanie. La première solution de signalisation urbaine CBTC dans le pays est en cours de déploiement par Alstom sur la ligne 5 du métro de Bucarest. L’entreprise fournit également des services de maintenance pour la flotte du métro de Bucarest depuis 18 ans.

Alstom™, Coradia™ et Coradia Stream™ sont des marques protégées du Groupe Alstom.

1 Système Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire (en anglais, European Rail Traffic Management System)





