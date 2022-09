ABO-Group Environment Chiffres Semestriels 2022

English Dutch French

Gand, 16 septembre 2022 – 18h30 – Communiqué de presse / information réglementée

Les points forts au premier semestre 2022

ABO-GROUP affiche un chiffre d'affaires de 36,8 millions d'euros, en hausse de 16%

L'EBITDA progresse de 39%, et passe de 3,9 à 5,4 millions d’euros, soit une marge de 15% grâce à la poursuite de l'intégration des acquisitions de 2021

L'endettement net passe à 14,2 millions d'euros, conséquence des récentes acquisitions et d'investissements constants.

Intégration fluide des acquisitions néerlandaises du premier semestre de l'année

Perspectives

Poursuite de la recherche sur les PFAS*, de recherche et accompagnement sur la réglementation environnementale

Demande croissante d'études sur le changement climatique, l'économie circulaire et la géotechnique

Veille continue des opportunités d’acquisitions en complément de la croissance organique

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment : « Au premier semestre, ABO-GROUP a réussi à amener les sociétés françaises acquises en 2021, toutes actives sur le marché des mines et des carrières, à des résultats positifs. Malgré cette période de crise difficile, ABO-GROUP a également pu absorber les augmentations des prix de l'énergie et l'indexation des coûts généraux en les répercutant partiellement et en améliorant l'efficacité. Enfin, la demande d’études sur les PFAS continue de croître en Belgique et, fort de l'expérience accumulée et de ses experts, ABO-GROUP aborde maintenant le marché français.

A l'avenir, nous prévoyons de continuer à investir dans des équipements géotechniques afin de répondre à la forte demande d’études géotechniques dans nos trois pays d'origine et de développer de nouvelles techniques. Malgré les défis à relever sur plusieurs fronts, ABO-GROUP prévoit d’atteindre ses ambitions de croissance pour les années à venir. Tout cela grâce à l'expérience accumulée de nos collaborateurs motivés qui continuent à se développer en des véritables experts dans nos métiers.»

en 000 € S1 2022 S1 20212 % de variation Chiffre d’affaires 36 354 31 131 16,8% Total des produits d'exploitation 36 758 31 752 15,8% EBITDA1 5 418 3.905 38,8% Amortissements, réductions de valeur et provisions -3 299 -2.541 29,8% Bénéfice opérationnel 2 120 1.364 55,4% Résultat financier - 346 -291 19,0% Bénéfice avant impôts 1 773 1.073 65,3% Bénéfice net 1 242 359 245,9% Résultat total 1 252 494 153,3% Bénéfice par action pour les actionnaires 0,12 0,05 153,3% Flux de trésorerie net des activités opérationnelles -84 1.383 -106,1% en 000 € S1 2022 FY 2021 % de variation Total des fonds propres 20 294 20 495 -1,0% Dette financière nette 14 177 9 255 53,2% Total du bilan 69 776 66 225 5,4%

1 EBITDA défini en tant que bénéfice opérationnel avant amortissements, réductions de valeur et provisions

2 Les résultats du 1S2021 ont été ajustés pour le traitement comptable du regroupement des entreprises GEO+ Environnement, Geosonic et Asper, tels que repris aux comptes annuels consolidés de l'exercice 2021

Les points forts en 2022

Forte croissance de 16% des produits d’exploitation

Au cours des six premiers mois de 2022, les produits d'exploitation globaux d'ABO-GROUP ont atteint 36,8 millions d'euros, une croissance de 16% par rapport aux résultats du premier semestre 2021. La contribution des reprises des fonds de commerce de Geo-Supporting et de Colsen en 2022, et la partie précédemment non consolidée des entreprises Asper et Geosonic acquises en 2021, représentent une croissance du chiffre d'affaires de 4%, ce qui porte la croissance organique des activités existantes à 12%.

L’activité Géotechnique enregistre une forte croissance de 19%, avec un chiffre d’affaires de 20,9 millions d'euros (17,6 millions d'euros en S1 2021), grâce notamment aux acquisitions de Geo-Supporting et de Geosonic (1 mois supplémentaire en 2022). Sans cette contribution, le chiffre d'affaires aurait progressé de 14%. Le chiffre d'affaires de l’activité Environnement progresse de 12%, dont 9% de croissance organique, pour atteindre 15,9 millions d’euros (par rapport à 14,2 millions d’euros au S1 2021). La part des activités géotechniques passe ainsi de 55 % à 57 %.

La contribution des opérations en France augmente de 16%, dont 13% de croissance organique, pour atteindre 19,1 millions d’euros. L'intégration de Geosonic et GEO+ Environnement paraît être un puissant moteur de croissance, tant individuellement que par leur impact positif sur les activités des autres entités en France.

En Belgique, l’activité géotechnique – portée par de grands projets d'infrastructure dans la région d'Anvers et de Bruxelles - et l’activité Environnement - soutenue par la réalisation de grands accords-cadres relatifs à la problématique des PFAS - enregistrent une forte croissance organique du chiffre d'affaires de 13 %. Avec la croissance de 4% provenant de la contribution du spécialiste de l'amiante Asper, qui a rejoint le Groupe en juillet 2021, la croissance globale progresse de 17% pour les activités belges qui atteignent un chiffre d'affaires total de 11,2 millions d'euros au cours du premier semestre de 2022 (par rapport à 9,6 millions d’euros en S1 2021).

Aux Pays-Bas, le travail de terrain de l’activité Environnement a été mis sous pression au premier semestre. Ceci a été compensé par les solides prestations de la branche conseil et des études géotechniques. Soutenu par l’acquisition de Colsen et de Geo-Supporting, le chiffre d'affaires atteint 6,4 millions d'euros, une augmentation de 12% par rapport à 2021, dont 7% de croissance organique.

L'EBITDA augmente de 39% pour atteindre 5,4 millions d'euros soit une marge de 15%

L'EBITDA des six premiers mois de 2022 s’établit à 5,4 millions d’euros, soit une progression de 1,5 million d’euros par rapport au premier semestre de l'année passée. L'intégration des acquisitions de 2021 a été en grande partie achevée, ce qui leur permet d'apporter une contribution positive à la rentabilité du Groupe. En outre le Groupe parvient, pour le moment, à compenser les coûts croissants de sous-traitance, de carburant et de personnel par une augmentation des prix des contrats qui le permettent et l’amélioration de l'efficacité au sein du Groupe.

Les amortissements et provisions sont en hausse et passent de 2,5 à 3,3 millions d'euros. ABO-GROUP continue à investir dans le renouvellement et l'extension de son parc de machines afin de pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins de ses clients. Parallèlement, une provision spécifique de 0,5 million d'euros a été constituée à la suite de la décision intervenue dans un contentieux juridique lié aux activités internationales, entre temps cédées, d'ABO Logistics.

Le résultat financier affiche une légère augmentation, comparable à la hausse du niveau d'endettement. Grâce à l'augmentation de la rentabilité, le bénéfice net enregistre une forte hausse, de 0,4 million d’euros à 1,2 million d’euros (0,12 euro par action).

La croissance du chiffre d’affaires entraîne une augmentation du fonds de roulement et une dette nette de 1,3x EBITDA

Le flux de trésorerie net des activités opérationnelles s'établit à -0,1 million d’euros (par rapport à 1,4 million d’euros au premier semestre 2021). Au cours des six premiers mois, le besoin de fonds de roulement a fortement augmenté sous l’ effet de l'augmentation saisonnière des créances commerciales et des travaux en cours d'exécution à la suite du démarrage d'un certain nombre de grands projets dans différentes entités. Cette croissance substantielle de 7,8 millions d'euros (par rapport à 4,8 millions d'euros au premier semestre 2021), n'a été que partiellement compensée par la hausse des dettes commerciales et autres passifs courants de 2,8 millions d'euros (1,9 million d’euros dans les premièrs six mois de 2021), si bien que le fonds de roulement est en hausse de 5 millions d'euros à fin juin.

A la suite des récentes acquisitions et du rachat d'une part de l'intérêt minoritaire dans Geosonda Nederland, ainsi que des investissements en fonds de roulement et en immobilisations, la dette financière nette augmente, passant de 9,3 millions d'euros fin 2021 à 14,2 millions d'euros. Le taux d'endettement annualisé de 1,3x par rapport à l'EBITDA (par rapport à 1,1x fin 2021) reste très sain et permet au groupe d'envisager de nouveaux investissements en actifs et/ou acquisitions.

Le total du bilan s’accroît, passant de 66,2 à 69,8 millions d'euros. Du côté de l'actif, ceci résulte principalement des récentes acquisitions et de l’augmentation susmentionnée du fonds de roulement, tandis que du côté du passif, les dettes à court et long terme sont en augmentation. Le total des fonds propres atteint 20,3 millions d'euros, statu quo par rapport à la situation de fin 2021. Le résultat réalisé au premier semestre de 2022 est compensé par le rachat de l'intérêt minoritaire dans Geosonda et par le traitement comptable des accords contractuels (à savoir les options de vente et d'achat) conclus à ce moment-là pour le solde de l'intérêt minoritaire. Le ratio de fonds propres atteint 29,1 % (par rapport à 30,9 % à la fin de l'année passée).

Le compte de résultats consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après.

Perspectives

Maintient des ambitions du Groupe malgré un environnement incertain

Les résultats de la première moitié de l'année sont solides et les carnets de commandes pour la période qui se présente sont bien remplis, certaines entités devant refuser des commandes. Bien que le Groupe ait, pour l'instant, réussi à répercuter une partie de l'augmentation des coûts suscités par la situation géopolitique et la volatilité des marchés et investi dans l'efficacité interne pour contrer l'inflation, la situation économique générale au sein de laquelle évolue le Groupe reste fragile. Les différentes entités travaillent d'arrache-pied pour apporter les solutions adaptées à ces défis, tant en interne que pour leurs clients.

Sur la base des résultats actuels et des perspectives pour la période à venir , la direction générale et les directions opérationnelles confirment leur conviction que le Groupe est sur la bonne voie pour réaliser son objectif d'atteindre le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2025. ABO-GROUP s’attend à ce que son concept éprouvé de combiner croissance organique solide et acquisitions ciblées permettra d'atteindre son objectif de leadership technique sur ses activités. Comme toujours, le Groupe cherche activement les cibles d'acquisition qui l'aident à soutenir ses ambitions.

Calendrier financier

30/03/2023 : Chiffres annuels 2022

31/05/2023 : Assemblée générale

Déclaration portant sur l'image fidèle donnée par l'information consolidée intermédiaire résumée et sur l’exposé fidèle contenu dans le rapport intermédiaire

Frank De Palmenaer, administrateur délégué, déclare qu'à sa connaissance, l'information consolidée intermédiaire résumée relative à la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2022, établie conformément à l'IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'approuvée par l’Union européenne, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et des entreprises reprises dans la consolidation, et que le rapport intermédiaire donne un exposé fidèle des principaux événements et des principales transactions avec des parties liées qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice et de leur effet sur l'information financière intermédiaire résumée, de même qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.

À propos d'ABO-GROUP

ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP développe ses activités en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du Groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP ( www.abo-group.eu ).

Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 496 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Block G, B-9051 Gand (SDW), Belgique

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web www.abo-group.eu

