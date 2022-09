BOUYGUES : ABANDON DU PROJET DE FUSION DES GROUPES TF1 ET M6

English French

ABANDON DU PROJET DE FUSION DES GROUPES TF1 ET M6

Paris, le 16 septembre 2022,

Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 mettent aujourd’hui un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6, annoncé le 17 mai 2021.

Cette décision intervient après l’audition des parties par le Collège de l’Autorité de la Concurrence, les 5 et 6 septembre derniers, pour défendre l’intérêt et la nécessité de l’opération.

À la suite des débats avec l’Autorité et malgré les remèdes additionnels proposés, il apparaît que seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l’autorisation de l’opération. Les parties ont donc conclu que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle.

En conséquence, en accord avec les autres parties, Bouygues a décidé de mettre fin au processus d’examen de l’opération devant l’Autorité de la Concurrence.

Les parties déplorent que l’Autorité de la Concurrence n’ait pas pris en compte l’ampleur et la vitesse des mutations du secteur de l’audiovisuel français. Elles restent convaincues que la fusion des groupes TF1 et M6 aurait été une réponse appropriée aux défis découlant de la concurrence accélérée avec les plateformes internationales.

Contacts presse et relations investisseurs

Groupe TF1

RELATIONS INVESTISSEURS

comfi@tf1.fr CONTACT PRESSE

Maylis Carcabal - 06 63 59 87 05 - mcarcabal@tf1.fr

Nicole Mariello - 06 62 31 33 04 - nmariello@tf1.fr

Groupe M6

RELATIONS INVESTISSEURS

Guillaume Couturié – 01 41 92 28 03 - guillaume.couturie@m6.fr RELATIONS PRESSE

Paul Mennesson - 01 41 92 61 36 - paul.mennesson@m6.fr

Groupe Bouygues

RELATIONS INVESTISSEURS

investors@bouygues.com – 01 44 20 10 79 CONTACT PRESSE

Pierre Auberger - 06 61 07 63 68 - pab@bouygues.com

RTL Group

COMMUNICATION ET RELATIONS INVESTISSEURS

Oliver Fahlbusch - +49 173 284 7873 – +352 621 265 649 - oliver.fahlbusch@rtlgroup.com

À PROPOS DU GROUPE TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l’édition et la distribution de contenus. Sa raison d’être est d’inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto), ses marques digitales fédératrices (dont Marmiton, aufeminin, Doctissimo, Les Numériques) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu’il regroupe en France et à l’international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

https://groupe-tf1.fr/

À PROPOS DU GROUPE M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (7 chaînes dont M6), radio (3 stations dont RTL) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles que 6play sa plateforme digitale lancée en 2013 (25 millions d’utilisateurs inscrits et 1,4 milliard de vidéos vues en 2018). Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation.

Plus d’informations : groupem6.fr

À PROPOS DU GROUPE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 124 600 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction et services (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

À PROPOS DE RTL GROUP

RTL Group est un groupe leader du divertissement spécialisé dans la diffusion, le streaming, le contenu et le numérique, qui détient des participations dans 56 chaînes de télévision, 36 stations de radio et huit services de streaming. Les familles de chaînes de télévision du groupe sont soit numéro un, soit numéro deux dans six pays européens. RTL Deutschland est la plus grande filiale du groupe ; leader du cross-média en Allemagne, elle couvre à la fois la télévision, le streaming, la radio, le numérique et le publishing. Les services de streaming de RTL Group incluent RTL+ en Allemagne, Videoland aux Pays-Bas, 6play et Salto en France. Fremantle est l’un des plus grands créateurs, producteurs et distributeurs de contenus scénarisés et non scénarisés au monde qui est à l'origine d'environ 12 000 heures de programmation par an et s’appuie sur un réseau international de plus de 25 pays.

Pour plus d’informations : company.rtl.com.

AVERTISSEMENT

L’information a été qualifiée par Bouygues SA et TF1, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la règlementation en vigueur (article 7.1 du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsables de la notification : Arnauld Van Eeckhout, Secrétaire Général du groupe Bouygues et Philippe Denery, Directeur Général Adjoint des Finances de TF1.

Informations réglementées : divulgation d’informations privilégiées conformément à l’article 17 de MAR

Pièce jointe