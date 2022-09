Adrian Ridge ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เมืองเทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Sept. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัท Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Adrian Ridge ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต



Adrian เป็นผู้บริหารระดับสูงระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการร่วมงานกับ Atlas Copco ในตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ตั้งแต่การจัดการบริการ การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ การจัดการทั่วไป และประธานระดับโลกของทั้งฝ่ายบริการและอุปกรณ์ระดับไพร์ม เขาเป็นวิศวกรเครื่องกลที่มีปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ด้วยความรับผิดชอบระดับโลกมากว่า 20 ปี และการที่ได้ประจำอยู่ในทั้งสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สเปน และเบลเยียม เขาจึงได้นำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายที่กลุ่มบริษัทต้องเผชิญในขณะที่ทางบริษัทกำลังเติบโตในระดับสากลต่อไปมามอบให้ ในบทบาทนี้ Adrian จะเป็นผู้นำการดำเนินงานระดับโลก โดยกำกับดูแลประธานหน่วยการทำงานและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มบริษัทเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การผลิตระดับโลกและระบบการจัดการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เขายังจะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประกันคุณภาพ และการสนับสนุนการริเริ่มระดับโลกของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

“คุณ Adrian หลงใหลในการพัฒนาการดำเนินงานที่มอบ 'ประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า” Peter Wagner ซีอีโอของ Nikkiso CE&IG กล่าว “เขาตั้งตารอที่จะเข้าร่วมภารกิจของ CE&IG ในการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านกลุ่มบริษัทระดับโลกของเรา เพื่อช่วยลูกค้าของเราในการสร้างความแตกต่างครับ!”

เขาจะประจำการอยู่ในเบลเยียมและเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักระดับโลกต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com