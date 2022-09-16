Adrian Ridge 獲任命為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 營運與製造執行副總裁

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加州德美古拉, Sept. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）隸屬 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司，欣然宣佈 Adrian Ridge 已獲任命為營運和製造執行副總裁。



Adrian 是一位經驗豐富的國際行政人員，在 Atlas Copco 任職 30 年，曾擔任各領導要職，包括服務管理、產品市場推廣管理、綜合管理以及服務和 Prime 設備部門的全球總裁。他是一名機械工程師，擁有國際商務工商管理碩士學位。

他擁有 20 多年的全球職責經驗，並在英國、愛爾蘭、日本、西班牙和比利時工作，他深刻理解集團在繼續擴大國際影響力時將面臨的挑戰。在此職位，Adrian 將領導全球營運，指導集團職能部門總裁和總經理進一步發展和加強其全球製造策略和卓越營運管理體系。他還將專注支援客戶體驗、供應鏈管理、品質保證和集團全球計劃。

Nikkiso CE&IG 行政總裁 Peter Wagner 表示：「Adrian 熱衷於開發能夠提供『卓越客戶體驗』的營運。他期待加入 CE&IG 的使命，『通過我們的全球公司集團提供創新的設備、技術和服務，幫助客戶發揮所長！』」

他將常駐比利時，並經常前往集團的全球主要營運地點。憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



