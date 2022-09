Groupe BPCE - Gouvernance du Groupe BPCE

English French

Paris, le 17 septembre 2022

Le conseil de surveillance de BPCE a été réuni le 16 septembre 2022 sous la présidence de Thierry Cahn.

Laurent Mignon, après s’être consacré 14 ans au Groupe BPCE comme directeur général de Natixis puis comme président du directoire de BPCE, a informé le conseil qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat et de sa décision de s’engager dans un nouveau projet professionnel. Cette évolution interviendra d’ici janvier 2023 au plus tard, Laurent Mignon conservant ses fonctions de président du directoire de BPCE.

Le conseil de surveillance de BPCE a par conséquent, en application de ses règles de gouvernance internes, lancé un processus de succession à la présidence du directoire de BPCE.

Thierry Cahn, président du conseil de surveillance de BPCE a déclaré : « Au nom du conseil de surveillance, je tiens à remercier et saluer Laurent Mignon pour le travail remarquable qu’il a réalisé au sein du Groupe durant ces 14 dernières années, chez Natixis qu’il a su redresser et placer sur une trajectoire de développement en adéquation avec les objectifs du Groupe puis à la tête du Groupe dont il a mené la transformation au service des enjeux économiques et sociétaux. Il laissera un Groupe très solide qui a les moyens de ses ambitions. Le Groupe a engagé son processus de succession et je suis très confiant dans notre capacité à désigner rapidement la personnalité qui saura poursuivre le développement de notre Groupe au service de ses clients, de ses collaborateurs et de ses sociétaires en continuant à affirmer ses valeurs et son engagement dans la société. »

Laurent Mignon, président du directoire de BPCE a poursuivi : « C'est avec une très grande émotion que je partage cette décision de ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat pour m’engager dans un nouveau projet professionnel d’ici début 2023. J’aurai consacré 14 ans à la construction du Groupe, à sa transformation et à son développement. Le Groupe BPCE est aujourd’hui, un Groupe puissant et performant avec une gouvernance solide et tous les moyens de poursuivre son développement au service des territoires et à l’international. Il le doit à son modèle coopératif décentralisé proche des clients avec des marques fortes Banque Populaire et Caisse d’Epargne, à ses solides expertises dans ses métiers mondiaux de Natixis CIB et Natixis IM et à sa forte dynamique commerciale. Il le doit aussi à tous ses talents dans toutes ses entreprises et leur formidable capacité à se mobiliser et à innover. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux, membres des conseils du Groupe et de Natixis, clients, dirigeants, salariés et partenaires sociaux qui m’ont accordé leur confiance pendant ces 14 années et permis d’être ensemble plus que jamais unis, solides et ambitieux. »

