Bureau Veritas: acquisition de Galbraith Laboratories Inc., expert américain en tests analytiques dans le domaine de la Santé

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 19 septembre 2022

Bureau Veritas fait l’acquisition de

Galbraith Laboratories Inc., expert américain en tests analytiques dans le domaine de la Santé

Renforcement de la position de BV sur les marchés de la Santé grand public, des Soins personnels et de la Chimie industrielle.

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce l'acquisition de Galbraith Laboratories Inc., expert en solutions analytiques avancées en Amérique du Nord.

Cette acquisition renforcera la position de Bureau Veritas dans la chaîne d'approvisionnement de la Santé grand public et de la Chimie industrielle, en connectant nos services existants pour soutenir la recherche en amont et le développement de produits, de la fabrication jusqu'au consommateur final.

Galbraith Laboratories Inc. offre des solutions de tests analytiques à un large éventail d’industries, dont la chimie, la santé, les cosmétiques, les produits de grande consommation, la fabrication et l'environnement. La société bénéficie d’une solide réputation en accompagnant de nombreux enjeux analytiques de ses clients, grâce à des méthodes développées sur mesure et des connaissances industrielles spécifiques.

Fondée en 1950 et basée à Knoxville (Tennessee, États-Unis), la société emploie environ 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2021.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :

"Bureau Veritas est ravi d'accueillir l'équipe de Galbraith. En unissant nos forces, nous renforcerons notre présence en Amérique du Nord, un hub clé pour l'expansion de nos activités Biens de consommation. S'appuyant sur sa forte reconnaissance sur le marché par les marques et les fabricants mondiaux, l'expertise de Galbraith permettra d'étendre nos capacités d’analyse dans le domaine de la Santé grand public, des Soins personnels et de la Chimie industrielle."

Brenda Thornburgh, Propriétaire de Galbraith, ajoute :

"En rejoignant Bureau Veritas, nous sommes impatients de développer nos capacités et nos services proposés aux clients, en capitalisant sur la présence géographique étendue et le leadership mondial du Groupe. Nous sommes fiers de nos solutions analytiques avancées, que nous partageons désormais avec Bureau Veritas dans le monde entier. Grâce à notre expertise combinée, nous serons en mesure d'offrir à nos clients des solutions uniques en matière de tests analytiques."

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE





Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)7 52 60 89 78 laurent.brunelle@bureauveritas.com caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Primatice +33 (0)1 55 24 77 80 thomasdeclimens@primatice.com colin.verbrugghe@bureauveritas.com



armandrigaudy@primatice.com

Pièce jointe