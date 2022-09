Strategisk review af InterMail A/S’ muligheder

Selskabsmeddelelse nr. 11-2021/22

19. september 2022

Bestyrelsen for InterMail A/S har besluttet at igangsætte et strategisk review af InterMail A/S. Bestyrelsen har engageret rådgivere til processen, som skal afklare, hvordan InterMail A/S bedst positionerer sig til ændringerne i markederne.



CEO Anders Ertmann udtaler: InterMail har de seneste år styrket sin operationelle og markedsmæssige platform samtidigt med, at indtjeningen er markant øget og forretningen er blevet datadrevet og fremtidssikret. På den baggrund er det helt naturligt, at vi nu analyserer de næste skridt i den fortsatte strategiske udvikling af InterMail.

Baggrunden for analysen er, at det internationale kommunikationsmarked gennemgår betydelige ændringer bl.a. drevet af en omfattende konsolidering blandt markedsaktørerne og en klar forandring imod stærke nordiske kommunikationshuse. Med både organisk og akkvisitiv vækst har InterMail forbedret sin strategiske position i de seneste år, og InterMail vurderes at have gode forudsætninger for fortsat at udvikle sig positivt under de ændrede markedsforhold.

InterMail A/S’ forventninger til regnskabsåret 2021/22 er uændrede i forhold til opjusteringen i selskabsmeddelelse 8 2021/22.

