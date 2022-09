English Finnish Swedish

Pörssitiedote 19.9.2022 klo 13.15

OP Ryhmä parantaa tulosnäkymiään vuodelle 2022



OP Ryhmä arvioi 27.7.2022 julkaistussa puolivuosikatsauksessaan vuoden 2022 tuloksen ennen veroja muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2021 tulos, joka oli 1127 miljoonaa euroa ennen veroja. Uuden arvion mukaan OP Ryhmän vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan markkinakorkojen nousun myötä muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2021 tulos.

Tuloskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaation kiihtyminen sekä sota Ukrainassa ja siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet heikentävät merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää ennustettavuutta. Lisäksi inflaatiokehitys voi aiheuttaa epävarmuutta ja heilahtelua korko- ja osakemarkkinoilla.

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 julkistetaan 26.10.2022.

