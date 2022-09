Blitzzz Media rachète le magazine Assistant(e) Plus

Le groupe média phygital Blitzzz Media poursuit son développement. Trois mois après avoir pris le contrôle de la plateforme de services de contenus Contenteo Lab et de son agence de presse digitale E-Pige, le groupe inaugure son pôle média et rachète, à Acta Media, le média leader des fonctions d’assistance dans l’entreprise.



Le groupe média phygital Blitzzz média rachète Assistant(e) Plus : l’écosystème informationnel de référence dédié aux fonctions d’assistance dans l’entreprise, intègre un magazine papier trimestriel sur abonnement, un site web, une panoplie de newsletters thématiques, des bases de données et de l’événementiel.



Assistant(e) Plus - Média leader sur les fonctions d’assistance créé par Hervé Josserand, détenteur d’Acta Media, du magazine Voyages & Stratégie et de l’agence événementielle Prod Effect, comprend un écosystème informationnel complet : magazine trimestriel (papier, 5000 abonnés), site web, newsletters thématiques (95 000 abonnés opt-in qualifiés), média social et events. Accompagne assistant(e)s de direction, métiers et fonctionnel(le)s, office managers, etc. (plus de 2 millions de professionnels décisionnaires ou prescripteurs en France et dans la francophonie) dans l’évolution de leurs métiers en offrant un contenu éditorial riche composé de dossiers, conseils, fiches pratiques, et une sélection de prestataires pour une gestion optimisée de leur métier.



Blitzzz Media - Lancé en 2021 par Michel Fantin, Blitzzz Media a pour stratégie de créer ou d’agréger des actifs dans les médias et les services de contenus, mais aussi des actifs physiques premiums connectés pour de l’événementiel post-covid, « un lieu étant à considérer comme un média ». Le tout permet de disposer d’une offre intégrée de solutions pour propulser son business : des médias ciblés novateurs et transactionnels, des services de contenus à forte valeur ajoutée, des lieux physiques connectés pour partager et développer des expériences business.



« Notre objectif est de digitaliser l’activité du média ou de renforcer la digitalisation déjà entamée, et également de créer des services novateurs en lien avec l’audience comme des API pour que des partenaires puissent pluger leurs applications de service ou de vente sur Assistant(e) Plus. Mais aussi d’adjoindre à Assistant(e) Plus dès cette année un magazine print et digital destiné à la productivité et au digital au bureau ainsi qu’aux nouveaux modes de travail hybride et vert, et de proposer des supports déclinés dédiés aux TPE et PME qui se trouvent en situation d’« auto-assistance » explique Michel Fantin, président-fondateur de Blitzzz Media.



« C’est la première pierre de la constitution de notre pôle média, articulé autour de trois axes forts » explique Michel Fantin :

- le renforcement du rôle du journalisme de conseil et d’utilité, pour contribuer à relever la qualité des contenus digitaux en droite ligne des récentes évolutions de l’algorithme de Google ;

- la digitalisation multicanale ;

- le transactionnel, avec le couplage systématique à des dispositifs de e-commerce.



Pour Blitzzz Media, ce rachat permet aussi de créer un continuum de produits et de services au bénéfice des médias, des marques et des sites de contenus, et tracer les grandes lignes de sa stratégie de croissance.



« Nous sommes d’ores et déjà en négociation pour le rachat d’un autre titre spécialisé, et à l’écoute de tous dossiers de cession de médias centrés sur un métier, une communauté d’intérêt, une technologie de rupture ou un nouvel usage. »



Bio Michel FANTIN

Docteur en physique atomique, DEA de mécanique quantique, Science Po Toulouse et ancien chercheur au Laboratoire Laplace-CNRS, Michel Fantin a été journaliste scientifique, rédacteur en chef adjoint de La Recherche, Rédacteur en chef-éditeur de titres informatiques leaders (Groupe Tests, racheté par Next RadioTV), puis DG d’une filiale Internet de Vivendi avant d’être associé et DG de NetBooster, cofondateur du moteur de recherche Gooster revendu à LeGuide, et consultant pour plus de 300 marques en stratégies de contenus et marketing éditorial. Auteur de Content Marketing (éditions ENI).