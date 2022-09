SIOS Technology gibt weitere Referenten für das Second Annual Cloud Availability Symposium bekannt

French German

SAN MATEO, Kalifornien, Sept. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Branchenführer im Bereich Hochverfügbarkeit (HA) und Notfallwiederherstellung (DR), SIOS Technology Corp. , kündigte heute zwei weitere Referenten von AWS für das zweite jährliche Cloud Availability Symposium an, die einzige Veranstaltung der Branche, die sich mit Hochverfügbarkeit (HA) und Notfallwiederherstellung (DR) für kritische Anwendungen in der Cloud befasst und virtuell am Dienstag, 27. September, und Mittwoch, 28. September, stattfindet.



Tom Staab , Senior Partner Solutions Architect bei Amazon Web Services, referiert über „Disaster Resilient SQL Server on AWS Without the Need for Enterprise Edition“ (Notfallresistenter SQL Server auf AWS ohne die Notwendigkeit einer Enterprise Edition). Staab arbeitet seit zwei Jahrzehnten mit SQL Server, wobei er sich auf die Daten-Engine und die Integrationsdienste als Architekt, Entwickler, Administrator und als Referent auf Veranstaltungen, darunter SQL Saturday, PASS Summit, AWS Summit und AWS re:Invent, spezialisiert hat.

, Senior Partner Solutions Architect bei Amazon Web Services, referiert über „Disaster Resilient SQL Server on AWS Without the Need for Enterprise Edition“ (Notfallresistenter SQL Server auf AWS ohne die Notwendigkeit einer Enterprise Edition). Staab arbeitet seit zwei Jahrzehnten mit SQL Server, wobei er sich auf die Daten-Engine und die Integrationsdienste als Architekt, Entwickler, Administrator und als Referent auf Veranstaltungen, darunter SQL Saturday, PASS Summit, AWS Summit und AWS re:Invent, spezialisiert hat. Sreenath Middhi, Partner Solutions Architect bei Amazon Web Services, referiert über „Modernizing and Protecting SAP on AWS“ (Modernisierung und Schutz von SAP auf AWS). Sreenath Middhi ist seit zwei Jahren bei AWS und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung mit SAP.

Das Symposium umfasst zwei halbtägige Veranstaltungen. Den Teil zu SAP/Linux an Tag 1 und den Teil zu SQL Server / Windows an Tag 2. Beispiele für Sitzungstitel sind: Handling Single Points of Failure – SAP High Availability (Umgang mit alleinigen Fehlerstellen – SAP High Availability); A Day in the Life of a SAP Technical Architect and the Future of a Data Center (Ein Tag im Leben eines technischen SAP-Architekten und die Zukunft des Rechenzentrums); HA/DR for SAP on Azure (HA/DR für SAP auf Azure); Maintaining and Optimizing Performance in HA Environments (Aufrechterhalten und Optimieren der Leistung in HA-Umgebungen).

Diese AWS-Referenten gesellen sich zu anderen anerkannten Experten für Microsoft Azure, SQL Server und SAP, darunter:

Evren Buyruk , Senior Microsoft Azure Solution Architect, spezialisiert auf SAP auf Azure als Teil des Microsoft Partner Success Teams.

, Senior Microsoft Azure Solution Architect, spezialisiert auf SAP auf Azure als Teil des Microsoft Partner Success Teams. Melody Zacharias , Sr. Microsoft Solutions Manager, Microsoft MVP, eine technologische Führungskraft, die mehrere Bücher mitverfasst hat, darunter SQLServer 2019 Administration.

, Sr. Microsoft Solutions Manager, Microsoft MVP, eine technologische Führungskraft, die mehrere Bücher mitverfasst hat, darunter SQLServer 2019 Administration. Allan Hirt , ein Experte und Autor für geschäftskritische Anwendungen mit SQL Server. Hirt ist ein Microsoft Cloud und Datacenter Management und Data Platform MVP und ein VMware-Experte.

, ein Experte und Autor für geschäftskritische Anwendungen mit SQL Server. Hirt ist ein Microsoft Cloud und Datacenter Management und Data Platform MVP und ein VMware-Experte. Bobby Jagdev , ein unabhängiger SAP Technical Lead und Architect, der mehrere große technologiegestützte SAP-Transformationsprogramme geleitet hat.

, ein unabhängiger SAP Technical Lead und Architect, der mehrere große technologiegestützte SAP-Transformationsprogramme geleitet hat. Joey D’Antoni , Senior Consultant und Microsoft Data Platform MVP mit mehr als 20 Jahren IT-Erfahrung.

, Senior Consultant und Microsoft Data Platform MVP mit mehr als 20 Jahren IT-Erfahrung. Dave Bermingham , ein Microsoft Cloud und Datacenter Management MVP sowie Director of Customer Success, SIOS Technology.

, ein Microsoft Cloud und Datacenter Management MVP sowie Director of Customer Success, SIOS Technology. Mike Walsh, SQL Server Consultant und Microsoft MVP mit einem Jahrzehnt an Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Entwicklung von Systemen und HA-Architekturen.



Unterstützende Informationen

Hier finden Sie den vollständigen Zeitplan.

Die Teilnahme am Cloud Availability Symposium ist kostenlos. Um sich anzumelden, besuchen Sie diese Website: https://bit.ly/SIOSSymposium2022

Die Teilnehmer nehmen automatisch an einer Verlosung in Höhe von 100 US-Dollar teil. Die Gewinner werden am 14. Oktober per E-Mail benachrichtigt.

