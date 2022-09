SIOS Technology ajoute des intervenants au deuxième symposium annuel sur la disponibilité du cloud

French German

SAN MATEO, Californie, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIOS Technology Corp. , un leader du secteur de la haute disponibilité des applications (HA) et de la reprise après sinistre (DR), a annoncé aujourd'hui deux intervenants supplémentaires d'AWS lors du deuxième Cloud Availability Symposium , le seul événement du secteur dédié à la haute disponibilité (HA) et à la reprise après sinistre (DR) pour les applications critiques dans le cloud, qui aura lieu virtuellement le mardi 27 septembre et mercredi 28 septembre.



Tom Staab , architecte principal des solutions partenaires chez Amazon Web Services, présentera « Disaster Resilient SQL Server on AWS Without the Need for Enterprise Edition » (Résilience SQL Server sur AWS sans besoin d'Enterprise Edition). Tom travaille avec SQL Server depuis deux décennies et se spécialise dans le moteur de données et les services d'intégration en tant qu'architecte, développeur, administrateur et conférencier lors d'événements tels que SQL Saturday, PASS Summit, AWS Summit et AWS re:Invent.

Sreenath Middhi, architecte de solutions partenaire chez Amazon Web Services, présentera « Modernizing and Protecting SAP on AWS » (La modernisation et la protection de SAP sur AWS). M. Sreenath travaille chez AWS depuis deux ans et possède plus de 15 ans d'expérience avec SAP.

Le symposium comprend deux sessions d'une demi-journée. Le parcours SAP/Linux le 1er jour et le parcours SQL Server/Windows le 2e jour. Les exemples de titres de session incluent : « Gestion des points de défaillance uniques – haute disponibilité SAP », « Une journée dans la vie d'un architecte technique SAP et l'avenir d'un centre de données », « HA/DR pour SAP sur Azure » et « Maintenir et optimiser les performances dans les environnements HA ».

Ces intervenants d'AWS rejoignent d'autres experts reconnus dans Microsoft Azure, SQL Server et SAP, notamment :

Evren Buyruk , architecte principal de solutions Microsoft Azure spécialisé dans SAP sur Azure au sein de l'équipe Microsoft Partner Success.

Melody Zacharias , Sr. Microsoft Solutions Manager, Microsoft MVP, un leader technologique, qui a co-écrit plusieurs livres, dont SQLServer 2019 Administration.

Allan Hirt , expert et auteur critique de la mission SQL Server. Allan est MVP Microsoft Cloud and Datacenter Management and Data Platform et VMware vExpert.

Bobby Jagdev , responsable technique et architecte SAP indépendant qui a dirigé plusieurs grands programmes de transformation SAP basés sur la technologie.

Joey d'Antoni , consultant senior et MVP Microsoft Data Platform avec plus de 20 ans d'expérience en informatique.

Dave Bermingham , MVP Microsoft Cloud and Datacenter Management et Director of Customer Success, SIOS Technology.

, MVP Microsoft Cloud and Datacenter Management et Director of Customer Success, SIOS Technology. Mike Walsh, MVP Microsoft Cloud and Datacenter Management et Director of Customer Success, SIOS Technology.



Ressources d'assistance

Consultez le calendrier complet ici .

Le Cloud Availability Symposium est un événement gratuit. Pour vous inscrire, rendez-vous ici : https://bit.ly/SIOSSymposium2022

Les participants seront automatiquement inscrits à un tirage au sort de 100 $. Les gagnants seront informés par e-mail le 14 octobre.

À propos de SIOS Technology Corp.

Les solutions de haute disponibilité et de reprise après sinistre de SIOS Technology Corp. garantissent la disponibilité et éliminent la perte de données pour les applications Windows et Linux critiques fonctionnant dans des environnements de cloud physiques, virtuels, cloud et hybrides. Le logiciel de clustering SIOS est essentiel pour toute infrastructure informatique avec des applications nécessitant un degré élevé de résilience, garantissant une disponibilité sans sacrifier les performances ni les données - protégeant les entreprises contre les pannes locales et régionales, planifiées et non planifiées. Fondée en 1999, SIOS Technology Corp. ( https://us.sios.com ) a son siège social à San Mateo, en Californie, et possède des bureaux dans le monde entier.

SIOS, SIOS Technology, SIOS DataKeeper, SIOS LifeKeeper et les logos associés sont des marques déposées ou des marques commerciales de SIOS Technology Corp. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.