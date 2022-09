Les LNC et Portland Holdings signent un Protocole d’entente afin de relever les défis mondiaux en matière de climat et de santé

English French

CHALK RIVER, Ontario, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (« LNC ») et Portland Holdings Limited, par le biais de sa filiale AIC Global Holdings Inc., (« Portland »), ont le plaisir d'annoncer la signature d'un Protocole d’entente dont l’objet est une collaboration dans les domaines de l'énergie propre, des sciences de la santé et de la responsabilité environnementale.



Selon les termes de l’entente, les LNC apporteront leurs connaissances et capacités scientifiques et technologiques, et Portland fournira une expertise commerciale et un soutien financier pour les opportunités développées conjointement par les parties. L'alliance se concentrera sur des solutions à long terme pour la décarbonation des économies mondiales et le développement de produits radiopharmaceutiques destinés à combattre le cancer.

« Je suis heureux de m'associer aux LNC pour accélérer les innovations et les technologies en matière de climat et de santé. Cette initiative de collaboration vise à répondre à ce que nous considérons comme certains des besoins les plus insatisfaits et certains des plus grands défis de l'humanité, et à fournir aux citoyens une énergie propre, abordable et fiable, ainsi qu'un accès à de nouvelles thérapies au niveau mondial », a déclaré Michael Lee-Chin, président de Portland. « Le groupe d'entreprises Portland Holdings apporte près de 40 ans d'expérience dans la gestion des investissements et, en tant que propriétaires et exploitants d'entreprises prospères à l'échelle mondiale, nous travaillerons aux côtés de notre réseau pour développer conjointement des initiatives innovantes. »

Selon M. Lee-Chin, « Dans l'esprit de " Bien faire et faire le bien ", nous visons à favoriser la croissance économique par des investissements grâce à la création d'opportunités d'emploi dans des secteurs et des régions du monde entier, relever les défis climatiques et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. »

« Les LNC sont heureux de conclure cette entente avec Portland Holdings, société d'investissement canadienne devenue chef de file international en matière de capital-investissement », a déclaré Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « L'une des pierres angulaires de la stratégie d'entreprise des LNC, connue sous le nom de Vision 2030, consiste à mieux favoriser la collaboration entre le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement. Ce protocole d'entente est un exemple clair du rôle de liaison que les LNC peuvent jouer entre ces secteurs, et nous sommes heureux de travailler de pair avec Portland et d'autres parties du paysage nucléaire canadien pour stimuler l'innovation et la croissance économique.»

L'alliance des LNC et de Portland reflète un engagement commun à faire progresser l'objectif du Canada visant à atteindre la neutralité carbone de l'approvisionnement électrique d'ici 2035 tout en préservant le bien-être des Canadiens. Les compétences fondamentales des LNC en matière de développement de radio-isotopes, d'énergie propre et de gérance de l'environnement, combinées au palmarès et à l'expertise en matière d'investissement de Portland, devraient réunir des personnes, des entreprises et des gouvernements résolument engagés à développer des technologies et à trouver des solutions qui visent à avoir un impact social et scientifique mondial positif.



À propos de LNC

En tant que principale organisation en sciences et en technologie nucléaires au Canada, les LNC sont un chef de file mondial dans le développement de produits et de services novateurs en science et technologie nucléaires. Guidés par une stratégie d'entreprise ambitieuse connue sous le nom de Vision 2030, les LNC répondent à trois priorités stratégiques d'importance nationale : restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant profit des atouts d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent également de lien entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé élargi et le milieu universitaire. Les LNC travaillent en collaboration avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services canadiens novateurs vers une utilisation dans le monde réel, notamment l'énergie sans carbone, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca.

À propos de Portland

Basée au Canada, Portland Holdings est un groupe d'entreprises à capitaux privés qui gère des actions publiques et privées. Portland Holdings détient une participation dans un ensemble d'entreprises diversifiées opérant dans des secteurs tels que la thérapie ciblée par radionucléides, l'énergie propre, les médias, le tourisme, l'agriculture, l'assurance, les biens et services de consommation et les services financiers. L'activité principale de Portland Holdings est l'investissement – axé sur la création de richesse pour les individus, les familles, les entreprises, les institutions et les pays. Portland est présente dans plus de 20 pays et est responsable de milliers d'employés au Canada et sur le continent américain. Pour plus d'informations sur Portland Holdings, rendez-vous sur www.portlandholdings.com.

Personne-ressource LNC

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

Courriel : Pat.Quinn@cnl.ca

Personne-ressource Portland

Diana N. Oddi

Directrice du marketing et des communications

1 888 331-4292

Courriel : doddi@portlandholdings.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04b1d363-4077-4017-9586-00e8b11d743a/fr