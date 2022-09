Le 19 septembre 2022

Astek remporte le prix « Stratégie de croissance » décerné par Numeum et KPMG

Le Groupe Astek a été récompensé par Numeum et KPMG lors du Rendez-vous des ESN & ICT du 16 septembre 2022 pour son fort développement, tant en France qu’à l’international, et son modèle vertueux de création ou d’intégration d’offres innovantes, au service de la transformation digitale des entreprises.

Ce prix de la « Stratégie de croissance ETI/Grande Entreprise » récompense une ambition d’expansion mondiale, portée par une croissance organique supérieure à 20 % par an et reposant sur le déploiement au niveau mondial d’expertises de haut niveau (digital, cloud, data, cybersécurité, …) et sur un ancrage important dans les territoires en France et dans le monde.

Cette politique volontaire de développement se traduit également par une politique d'acquisitions ciblées, concrétisée par l’intégration de 7 sociétés spécialistes au cours des 3 dernières années, dont celle toute récente du groupe IT&M, qui vient renforcer le pôle conseil et data du Groupe.

Le Groupe Astek est ainsi en avance sur son objectif 2024 et atteindra, dès 2022, la taille critique de 500 m€ de chiffre d'affaires.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 6 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. En intégrant IT&M, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 500 m€ en 2022. https://astekgroup.fr

