Gofore Oyj: Gofore Oyj:n suunnattu osakeanti henkilöstön osakesäästöohjelman säästöosakkeiden luovuttamiseksi

19.9.2022 KLO 16.20

Gofore Oyj:n suunnattu osakeanti henkilöstön osakesäästöohjelman säästöosakkeiden luovuttamiseksi

Gofore Oyj:n hallitus on tänään 19.9.2022 päättänyt yhteensä 28 570 uuden osakkeen liikkeelle laskemisesta osana konsernin henkilöstön CrewShare-osakesäästöohjelmaa, varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2022 antaman valtuutuksen nojalla.

Goforen hallitus päätti 24.1.2022 osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2022–2023. Sen yksityiskohdat ovat pääosin edellisten säästökausien mukaiset. Goforen hallitus päätti ottaa käyttöön osakesäästöohjelman syyskuussa 2018. Koko konsernin henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa palkastaan ja hankkia säästösummalla Goforen osakkeita alennettuun hintaan.

Uudet osakkeet ovat osakesäästöohjelman osallistujien säästöillä heille hankittavia säästöosakkeita ohjelman ensimmäisen puolivuotiskauden ajalta 1.3.–31.8.2022. Osakkeet on merkitty hintaan 21,5917 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalla ajanjaksolla 1.–31.8.2022 ja siitä laskettuun 10 prosentin alennukseen.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 27.9.2022 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalla alkaa arviolta 28.9.2022. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 15 398 892 osaketta. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Pörssitiedote 24.1.2022: https://gofore.com/julkaisut/gofore-oyj-gofore-paatti-konsernin-henkiloston-ja-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmista/

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi .