Gofore Oyj: Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano  

GOFORE OYJ

PÖRSSITIEDOTE

19.9.2022 KLO 16.45

Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty

Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä

Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä

Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä

Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä



Goforen yhtiökokous perusti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämiä edustajia ja yksi yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.

Toimikunta on tänään valinnut järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Sami Someron.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää, ja päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.



Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaista yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2023.





Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com