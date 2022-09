Le nouvel avion d’affaires Challenger 3500 de Bombardier remporte un autre prestigieux prix de design

English French

L’avion d’affaires Challenger 3500 de Bombardier gagne le « Grand Lauréat» lors de la 15 e édition du concours GRANDS PRIX DU DESIGN

Le nouvel avion présente des caractéristiques technologiques novatrices, du poste de pilotage à la cabine, renforçant le statut de chef de file des avions Challenger

L’avion Challenger 3500 est l’avion d’affaires superintermédiaire à l’avant-garde de l’industrie



MONTRÉAL, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que son plus récent biréacteur d’affaires, l’avion Challenger 3500, a eu l’honneur de remporter le « Grand Lauréat » dans la catégorie Design industriel / Transport en design industriel lors de la 15e édition du concours GRANDS PRIX DU DESIGN. Ce prix international salue l’excellence et rend hommage aux professionnels de talent qui en inspirent d’autres par leur vision créatrice.

« Je suis enchanté que le nouvel avion Challenger 3500 soit encore une fois salué pour son design de cabine novateur et exceptionnel, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Des employés talentueux chez Bombardier ont conçu et construit pour nos clients exigeants le biréacteur d’affaires à l’avant-garde de l’industrie Challenger 3500. Cet avion leur offre ce qu’ils recherchent le plus dans un avion d’affaires, soit une expérience cabine inégalée. »

Lancé en 2021, l’avion d’affaires Challenger 3500 est le meilleur des avions d’affaires superintermédiaires et le dernier-né des avions Challenger, les avions les plus vendus de Bombardier. Offrant confort et fonctionnalité ultimes en cabine en combinant des caractéristiques intelligentes et écoresponsables, le nouvel avion Challenger 3500 offre un intérieur de cabine redessiné sans égal parmi ceux des avions d’affaires intermédiaires. La version de base de l’avion d’affaires Challenger 3500 est équipée de fauteuils brevetés exclusifs Nuage de Bombardier. Parmi les autres commodités de base, on compte les commandes vocales en cabine pour contrôler les systèmes d’éclairage, de température et de divertissement; les premiers chargeurs sans fil répartis dans la cabine; et les seuls écrans 4K de 24 po des avions de sa catégorie. Dans le poste de pilotage de l’avion Challenger 3500, Bombardier a installé un système d’automanette en équipement standard.

Autre exemple de l’esprit novateur de Bombardier et de son engagement en faveur de l’environnement, l’avion de dernière génération Challenger 3500 a été conçu dans une optique écoresponsable. C’est le premier avion d’affaires du segment des avions d’affaires superintermédiaires pour lequel une déclaration environnementale de produit a été publiée, attestant en toute transparence de son empreinte environnementale sur tout son cycle de vie : émissions de CO 2 , bruit, consommation d’eau et autres indicateurs clés d’incidence sur l‘environnement. En plus de bénéficier de la déclaration environnementale de produit, les clients peuvent choisir parmi toute une sélection de matériaux écoresponsables haut de gamme pour aménager la cabine.

Les lauréats du concours GRANDS PRIX DU DESIGN de cette année dans les catégories Design d’intérieur, Produit et Communication & Design de marque ont été annoncés lors d’un gala qui s’est tenu à Québec le 16 septembre 2022.

