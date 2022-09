French English

Global Bioenergies vend à Repsol du bio-isobutène pour la conduite de tests de formulation d’essence.

Paris, le 19 septembre 2022 - Repsol, la société espagnole multi-énergies, a commandé à Global Bioenergies un volume d’ETBE 100% renouvelable destiné à la formulation et à l’évaluation de la performance d’essence.

L’ETBE est largement utilisé comme composant de l’essence du fait de son haut indice d’octane.

l’ETBE standard, aujourd’hui incorporé jusqu’à 15% dans l’essence, n’est que partiellement renouvelable : il est actuellement produit à partir d’éthanol renouvelable et d’isobutène fossile.

Pour produire de l’ETBE 100% renouvelable, Global Bioenergies a transformé des résidus de bois en isobutène, et l’a combiné avec de l’éthanol renouvelable.

L’utilisation d’ETBE 100% renouvelable augmenterait automatiquement le pourcentage de composants renouvelables dans l’essence utilisée pour le transport routier et aérien, et réduirait donc les émissions de CO 2 de ces sources d'énergie. Ce pourrait être l’un des composants-clé pour la production d’essence totalement renouvelable, qui permettrait de se rapprocher de l’objectif long terme de neutralité carbone.

Bernard Chaud, directeur de la Stratégie industrielle chez Global Bioenergies, commente : « Nous sommes ravis de constater que notre collaboration avec Repsol passe à l’étape suivante. La construction de notre unité de production à Pomacle est maintenant terminée, et nous serons bientôt en capacité de livrer des quantités plus importantes de bio-isobutène et de ses dérivés, qui pourront permettre la conception, la préparation et le test de formules renouvelables de haute performance. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

