Début des forages pour cuivre, or et argent au nord-est du projet K2 de DIOS

MONTRÉAL, Québec, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration (« Dios ») (TSX-V: DOS) a le très grand plaisir d’annoncer le début des forages de mi-septembre, tel que prévu, ciblant les roches volcaniques felsiques du nord-est du projet K2, à 10 km au sud-ouest de la découverte d’or Patwon. Voir communiqués des 31 août et 2 septembre.



Le levé de polarisation provoquée PP récemment complété permet d’affiner les cibles de forage du programme en cours prometteur sur la propriété K2, détenue à part entière par Dios à la Baie James Eeyou Istche, au Québec, dans la même formation géologique hôte de la propriété contigüe Elmer d'Azimut.

M.J. Girard M.Sc. Geo, présidente de Dios a déclaré: « Nous sommes très enthousiastes de forer ces anomalies PP car nous savons déjà que certaines sont associées à un assemblage de pyrite et chalcopyrite (sulfure de cuivre) et showings d’or, cuivre et argent. »

Différentes cibles géologiques seront forées, tel structures, laves (dacites) et contacts avec tuffs dacitiques à blocs et lapillis en association avec de petites intrusions de gabbro, et près du porphyre de Kali du côté ouest, à 4 km au nord de la faille Opinaca.

Youdin-Rouillier est l’entrepreneur en forages et les travaux de terrain sont sous la supervision de M. Harold Desbiens M.Sc. P. Geo., personne qualifiée en vertu du 43-101. De douze à quatorze sondages sont prévus totalisant 2 300 à 2 500 mètres. La structure du capital de Dios est très serrée et il n’y a jamais eu de restructuration.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101)

Présidente

mjgirard@diosexplo.com

Tel. (514) 923-9123 Website: www.diosexplo.com