Bombardier annonce les gagnants de son programme Diamant des fournisseurs 2021

La certification Diamant est accordée à des fournisseurs qui se sont démarqués par leur performance opérationnelle et leur compétitivité en 2021

Ce programme de reconnaissance des fournisseurs de Bombardier est dans sa quatrième année consécutive d’existence

MONTRÉAL, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a décerné à 18 de ses fournisseurs la prestigieuse certification Diamant, saluant leur excellence à l’égard des normes de rendement opérationnel pour 2021, ainsi que leur engagement en matière d’amélioration continue. Bombardier a remis les prix à ses fournisseurs Diamant pour leur travail exceptionnel à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Montréal aujourd’hui.

« Nos partenaires d’affaires sont essentiels pour notre réussite continue, car ils nous aident à livrer les meilleurs avions d’affaires du monde sur le marché », a déclaré Shauna Gamble, chef de l’Approvisionnement de Bombardier. « Je tiens à féliciter les 18 gagnants de notre programme des fournisseurs Diamant d’avoir collaboré avec nous en quête d’amélioration continue devant les défis que nous connaissons dans le monde entier. »

« Par le programme des fournisseurs Diamant de Bombardier, nous établissons une définition commune de l’excellence, et nous contribuons à construire une solide relation à long terme avec nos précieux fournisseurs », a indiqué Paul Sislian, vice-président exécutif de l’exploitation de Bombardier. « Nous sommes particulièrement fiers que huit des gagnants soient du Québec, où nous continuons de soutenir le secteur local de l’aéronautique et d’étendre nos capacités. »

Les fournisseurs sont récompensés dans trois catégories – production, biens et services indirects, et après-vente. Les fournisseurs Diamant de Bombardier doivent avoir atteint les niveaux de performance opérationnelle et de compétitivité requis pour se qualifier dans ces catégories spécifiques pour l’année 2021. Ces fournisseurs sont :

Production :

Aerospace Industrial Development Corporation

FACC Operations

Groupe Meloche

Placeteco

Plastiques Flexibülb

Sealth Aero Marine

ShinMaywa Industries, Aircraft Division

Techno Aerospace

Biens et services indirects :

AAA-Canada

Accenture

Avis Budget Group

Axiscades Technology Canada

Kuehne + Nagel

MSB, Ressources Globales Aero

NTT DATA Inc.

Tech Mahindra Limited

Après-vente :

Peerless Aerospace Fastener Corporation

Rolls-Royce Business Aviation, Customers and Services Division

Les performances et la compétitivité de calibre mondial des avions de Bombardier, et la feuille de route de la société en matière d’excellence et d’innovation dépendent d’une solide collaboration avec les fournisseurs, et de partenariats fondés sur la confiance et le respect. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez la page Web du programme des fournisseurs Diamant de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

