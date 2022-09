Sunwing met à jour sa couverture de voyage et lance la nouvelle option Sans souci Plus, offrant aux Canadiens encore plus de possibilités de passer des vacances en toute confiance

English French

Le voyagiste aide les clients à obtenir plus de valeur pour leurs escapades hivernales



MONTRÉAL, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Sunwing aide ses clients à se préparer aux imprévus cet hiver en proposant encore plus d’options pour voyager l’esprit tranquille. Le 19 septembre 2022, le voyagiste mettra à jour son offre de protection Sans souci et lancera Sans souci Plus, un nouveau plan de protection pour mieux répondre aux besoins des clients et leur permettre de passer des vacances sous les tropiques en toute confiance.

« La demande pour l’hiver et le temps des fêtes est à son apogée. Alors que les Canadiens se préparent pour leurs prochaines escapades, nous voulons répondre aux besoins spécifiques des clients en leur proposant davantage d’options de protection voyage », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Nous sommes heureux de continuer à offrir un Plan de protection Sans souci abordable et de présenter notre nouveau Plan de protection Sans souci Plus, avec plus de flexibilité pour les changements de dernière minute, y compris la possibilité de transférer le forfait. De plus, les clients peuvent bénéficier d’une sécurité accrue en ajoutant la couverture médicale et de quarantaine de l’Assurance voyage Manuvie Mondiale à l’une ou l’autre des options Sans souci pour une plus grande tranquillité d’esprit pendant leurs vacances hivernales. »

Les clients qui réservent leurs escapades à compter du 19 septembre 2022 auront toujours la possibilité d’acheter le Plan de protection Sans souci de Sunwing pour seulement 49 $ par personne, lequel permet une modification de leur forfait vacances ou une annulation complète jusqu’à trois jours avant le départ. Le nouveau Plan de protection Sans souci Plus est offert pour 99 $ par personne. Cette option de couverture améliorée permet aux clients d’effectuer une modification, notamment de transférer leur forfait* jusqu’à sept jours avant le départ, ou d’annuler jusqu’à trois heures avant le départ.

Pour une plus grande couverture, les vacanciers peuvent acheter les options Assurance voyage Manuvie Mondiale + Plan de protection Sans souci ou Assurance voyage Manuvie Mondiale + Plan de protection Sans souci Plus, à partir de 99 $ et 149 $ par personne respectivement. Les clients bénéficieront des avantages des plans Sans souci de Sunwing, en plus d’une couverture médicale d’urgence, une couverture de quarantaine pour les passagers entièrement vaccinés, une couverture illimitée en cas d’interruption de voyage après le départ, y compris la perte, la détérioration et le retard des bagages, de même qu’une assurance accident de vol et de voyage.

Les remboursements* dans le cadre du Plan de protection Sans souci seront remis sous forme de crédits voyage Sunwing si le plan est acheté dans les 48 heures suivant la réservation. Veuillez noter que les clients qui ont acheté le Plan de protection Sans souci avant le 19 septembre 2022, pour des voyages à partir de cette date, pourront être rassurés que leur couverture ne changera pas, mais sera automatiquement surclassée au Plan de protection Sans souci Plus. Aucune action n’est requise de la part des clients.

Sunwing offre à tous les Canadiens davantage de choix cet hiver, notamment le Régime d’assurance voyage Pandémie de la COVID-19 de Manuvie à partir de seulement 4 $ par personne par jour, qui comprend une couverture médicale d’urgence et les frais de quarantaine pour les voyageurs et passagers de croisières entièrement vaccinés dans le cas peu probable où ils contracteraient la COVID-19 en vacances.

*Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b533f3d4-7db6-4bb5-b0cd-b9f9fbcd8d4e/fr