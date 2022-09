「Visited」を持って旅行に出かける、新機能が満載、新発売の旅行アプリ

Visitedアプリの新機能リストでユーザーは、自分が訪れた有名な場所がいくつかあるかを知ることができる。このアプリでユーザーのデジタルマップ上に、物理的に訪れた場所のマッピングが可能になる。この新サービスによって、16x20インチのポスターの形にカスタマイズし、印刷された地図の作成が可能になり、それを世界中どこへでも発送することが可能になる。

September 19, 2022 21:47 ET | Source: Arriving In High Heels Corporation Arriving In High Heels Corporation

King City, Ontario, CANADA