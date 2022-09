NorthStar et IBA signent un accord de collaboration pour deux accélérateurs Rhodotron® à faisceau d’électrons supplémentaires pour la production commerciale de radioisotopes

English French

NorthStar étend ses capacités de production de radioisotopes à l'échelle commerciale en utilisant la technologie d'accélérateur Rhotodtron® d'IBA, plus respectueuse de l'environnement

Louvain-La-Neuve, Belgique, et BELOIT, Wisconsin, USA, le 20 septembre 2022 - IBA (Ion Beam Application S.A., EURONEXT), premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, et NorthStar Medical Radioisotopes , LLC, innovateur mondial dans le développement, la production et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques utilisés pour l'imagerie médicale et des applications thérapeutiques, annoncent aujourd'hui un nouvel accord pour l’acquisition par NorthStar de deux accélérateurs supplémentaires IBA Rhodotron® TT300 HE à faisceaux d'électrons, ainsi que les lignes de faisceaux associées, pour la production de molybdène-99 (Mo-99).

Avec cette nouvelle commande, c’est un total de cinq accélérateurs Rhodotron® que NorthStar a achetés à IBA à ce jour. NorthStar a acheté deux accélérateurs à faisceau d'électrons à IBA en 2019 pour la production de Mo-99, ainsi qu’un troisième accélérateur en 2021 pour la production du radioisotope thérapeutique actinium-225 (225Ac). Les deux accélérateurs supplémentaires seront utilisés pour développer davantage les capacités de production de radioisotopes à l'échelle commerciale dans les infrastructures de NorthStar à Beloit, dans le Wisconsin. Tous les procédés de production de NorthStar font appel à une technologie innovante et plus respectueuse de l'environnement qui n’est pas à base d'uranium.

L'expansion de la première installation de production d'accélérateurs de NorthStar à Beloit est presque terminée et passe à la phase finale des contrôles requis pour l'obtention de la licence et de l'approbation de la FDA. Les deux premiers accélérateurs fonctionnent à pleine puissance et effectuent les derniers tests. L'équipement de l'infrastructure de traitement des isotopes a été installé et fait l'objet de essais finaux. La construction de l'installation de production d'actinium 225 de NorthStar est également en bonne voie, et la livraison du troisième accélérateur Rhodotron® d'IBA est prévue pour fin 2022.

« NorthStar continue d'investir dans l'avenir de la médecine nucléaire en utilisant une technologie innovante plus respectueuse de l'environnement pour la production de radioisotopes. L'achat de ces accélérateurs supplémentaires marque une nouvelle étape de notre relation très productive avec IBA », déclare Stephen Merrick, Chief Executive Officer de NorthStar. « IBA a fait preuve d'une grande expertise commerciale et a été très performante dans la livraison d'accélérateurs à faisceau d'électrons pour notre programme d'expansion de la production de Mo-99, ainsi que dans la conception et la construction sur mesure de notre accélérateur pour l’Ac-225. Nous sommes fiers qu'IBA soit un partenaire qui contribue à rendre ces importants produits d'imagerie diagnostique et de radioisotopes thérapeutiques disponibles pour faire progresser la santé des patients, et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec eux. »

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, ajoute : « Nous sommes ravis de signer ce nouvel accord avec NorthStar Medical Radioisotopes et de continuer à fournir des solutions innovantes pour un approvisionnement fiable en radioisotopes. Les accélérateurs Rhodotron® d'IBA offrent la technologie d'accélérateur d'électrons la plus avancée au monde, et procurent une méthode très efficace pour produire des radioisotopes médicaux tels que le Mo-99, l'Ac-225 et le Cu-67 sans uranium. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec NorthStar pour faire avancer la recherche et aider les patients. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar)

NorthStar Medical Radioisotopes est une entreprise commerciale de médecine nucléaire qui développe, produit et fabrique des radioisotopes et des produits radiopharmaceutiques de diagnostiques et thérapeutiques. La technologie de pointe exclusive de la société et son équipe de gestion éprouvée l'ont propulsée à l'avant-garde de la production de radio-isotopes médicaux aux États-Unis en tant que seul producteur national de molybdène-99 (Mo-99), un radio-isotope utilisé pour l'imagerie diagnostique. Le Mo-99 est utilisé pour générer le technétium-99m (Tc-99m), le produit radiopharmaceutiques le plus utilisé en imagerie diagnostique pour évaluer l'étendue et la gravité des maladies cardiaques et du cancer. Le processus unique de production de Mo-99 de NorthStar n'est pas à base d'uranium et est plus respectueux de l'environnement. NorthStar étend sa position de leader de l'industrie dans le domaine émergent des radioisotopes thérapeutiques, qui sont utilisés dans la thérapie radiopharmaceutique ciblée pour traiter le cancer, les maladies respiratoires et autres maladies graves. Grâce à une technologie d'accélérateur d'électrons inédite et respectueuse de l'environnement, NorthStar est sur le point de devenir le premier producteur commercial de radio-isotopes thérapeutiques comme l'actinium-225 (Ac-225) et le cuivre-67 (Cu-67). NorthStar collabore également avec d'autres sociétés pour le développement de produits radiopharmaceutiques. Pour de plus amples renseignements sur le portefeuille radiopharmaceutique complet de NorthStar, visitez le site www.northstarnm.com.

