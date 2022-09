Investeringsforeningen C WorldWide - opdatering af prospekt i forbindelse med depotbankskifte

I forlængelse af børsmeddelelse af 22. juni 2022 vedrørende ændring af valg af depotselskab oplyses

hermed, at Investeringsforeningen C WorldWide med virkning fra den 20. september 2022

skifter depotselskab fra Danske Bank A/S til Bank of New York Mellon SA/NV Copenhagen Branch,

filial af The Bank of New York Mellon SA/NV Belgien (BNYM).



Finanstilsynet har godkendt BNYM som depotselskab for foreningen.



I den forbindelse offentliggøres opdateret prospekt for foreningen. Prospektet er opdateret somfølge af:

- Ændring af valg af depotselskab,

- Stabile Aktier KL A og C har skiftet risikoklasse,



Opdateret prospekt er at finde på foreningens hjemmeside www.cww.dk.



Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Henrik Brandt.



Med venlig hilsen

C WorldWide Fund Management,

filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg

Henrik Brandt

Direktør

