Hepsor ASi tütarettevõte ostis kinnistu Tallinnas aadressil Nõmme tee 57

English Estonian

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor N57 OÜ omandas 19. septembril 2022 kinnistu Tallinnas aadressil Nõmme tee 57. Rahulikus ja rohelises Kristiine linnaosas asuva arendusprojekti ehitusega alustatakse juba käesoleva aasta neljandas kvartalis. Kokku on arendusprojektis 26 erineva suurusega korterit alates kompaktsetest ühetoalistest kuni avarate neljatoaliste ja suure terassiga korteriteni.

Hepsor ASi juhatuse liige Henri Laks ütles: „Viimase aasta jooksul oleme lisanud oma arendusportfelli 9 uut projekti sh 4 Eestis ja 5 Lätis. Kokku on tehingutega arendusmahutu lisandunud ca 430 korterit (sh ca 250 Eestis ja ca 180 Lätis) ehk umbes 26% kogu kontserni korterite arendusmahust ning ligikaudu 27 700 m2 äripinda peamiselt Lätis. Omandatud arendusprojektide ehitusega alustamine jääb aastatesse 2022-2027. Kõikide uute projektide puhul oleme tähtsaks pidanud rohelise mõtteviisi kontseptsiooni rakendamise võimalikkust.“

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee