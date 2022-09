Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 20.9.2022 klo 10.30

Talenom ja Fellow Pankki tarjoavat yhteistyössä integroidut pankkipalvelut Talenomin asiakkaille

Talenom ja Fellow Pankki ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen koskien pankki- ja rahoituspalveluiden tarjoamista Talenomin taloushallinnon palveluita käyttäville yrityksille. Yhteistyö mahdollistaa Fellow Pankin maksuliikennetilien, luottokorttien ja rahoituspalveluiden hakemisen ja käyttämisen helposti ja vaivattomasti suoraan Talenomin alustan kautta. Yhdessä Talenom ja Fellow Pankki luovat ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden, joka yhdistää taloushallinnon palvelut ja pankkipalvelut yhdeksi tiiviisti integroiduksi kokonaisuudeksi.

Talenomin tarjoamat pankkipalvelut paranevat merkittävästi yhteistyön myötä. Fellow Pankin luotettavat ja laajat pankkipalvelut tekevät Talenomista entistä houkuttelevamman kumppanin kotimaisille yritysasiakkaille, joita Talenom pystyy nyt palvelemaan yhä laadukkaammin saman alustan kautta. Yhteistyö tukee Talenomin kasvustrategiaa, jonka keskiössä on ylivoimaisten tilitoimisto- ja pankkipalvelujen tarjoaminen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Yhtiöiden tavoitteena on käynnistää integroitujen pankkipalveluiden tarjoaminen Talenomin asiakkaille vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

”Haluamme tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille. Fellow Pankin kanssa tehty sopimus on iso askel strategiamme toteuttamisessa ja olemme erittäin innoissamme voidessamme tuoda asiakkaillemme kattavat pankkipalvelut oman ohjelmistomme kautta”, toteaa Talenomin markkinointijohtaja Tuomas Iivanainen.

”Yhteistyö avaa yrittäjälle täysin uudenlaisen ja asiakaskokemukseltaan ylivoimaisen tavan käyttää pankkipalveluita. Kaikki verkkopankin toiminnallisuudet ovat käytettävissä suoraan Talenomin alustan kautta ja kaikki pankki- ja rahoituspalvelut ovat suoraan integroitu Talenomin taloushallinnon järjestelmiin tehostaen näin merkittävästi yritysten taloushallinnon prosesseja”, jatkaa Fellow Pankin kehityspäällikkö Esapekka Heikkilä.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja

Talenom Oyj

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

puh. +358 40 7038 554

Teemu Nyholm

Toimitusjohtaja, Fellow Pankki Oyj

teemu.nyholm@fellowpankki.fi

puh. +358 50 577 1028

Talenom Oyj lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi

Fellow Pankki lyhyesti