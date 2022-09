Sylvie Meis; das Gesicht des neuen Werbespots von GLAMIRA

FRANKFURT, Germany, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mutter, Unternehmerin, Moderatorin und Model...Die hinreißende Hauptdarstellerin des brandneuen Werbespots von GLAMIRA, Sylvie Meis, zeigt ihre stilvolle und moderne Eleganz in einer Vielzahl bemerkenswerter Schmuckstücke, die von Sylvie selbst entworfen und aus der großen Auswahl von GLAMIRA ausgewählt wurden. Mit diesem inspirierenden Werbespot können Sie die gesamte neue Auswahl entdecken und frischen Wind in Ihren Stil bringen.

Verfeinern Sie Ihren eleganten Auftritt

Die Partnerschaft von Sylvie Meis mit GLAMIRA ermöglicht es Ihnen, sich zu entspannen oder den Moment zu genießen, egal zu welchem Anlass oder an welchem Ort - Sie können sich Ihre Lieblingsstücke aussuchen, die Meis' Leidenschaft für Schmuck widerspiegeln, die am besten zu Ihrem Look passen und Sie in ruhigen und dynamischen Momenten begleiten.

Vergangenes Jahr gab GLAMIRA die Zusammenarbeit mit Sylvie Meis bekannt, die seither das neue Gesicht der Marke in Deutschland ist. Die Kooperation mit Meis, die zu den bekanntesten Prominenten des Landes zählt, spiegelt das Publikum wider, das die Marke mit ihrer Botschaft erreichen möchte.

Mit exklusiver Eleganz: Sylvie by GLAMIRA

Zum Jahresbeginn 2022 ist die exklusive Sonderkollektion "Sylvie by GLAMIRA" im Rahmen der Zusammenarbeit erschienen. Sylvie Meis zeigt ihre stilvolle und moderne Eleganz in einer Vielzahl von bemerkenswerten Stücken, die von Sylvie selbst entworfen und aus dem umfangreichen GLAMIRA-Sortiment ausgewählt wurden. Sylvies Kollektion lädt alle Modebegeisterten dazu ein, ihrem unvergleichlichen Stil einen glamourösen Touch zu verleihen.

"Unsere Partnerschaft mit Sylvie Meis begann im Jahr 2021 und wird heute mit unserem brandneuen TV-Spot fortgesetzt. Wir sind überzeugt, dass Sylvie die richtige Person ist, um die Vision und Raffinesse unserer Marke mit ihrer stilvollen Eleganz und Weisheit zu repräsentieren", so Yasemin Topaloğlu, Markenvorstand bei GLAMIRA.

Der Werbespot wird im Fernsehen auf den Sendern Pro7, Sat1, Sixx und K1, sowie auf digitalen Plattformen wie YouTube und vielen anderen Social-Media-Kanälen, in 20 Sekunden ausgestrahlt.

Elegante Designs, die sich personalisieren lassen

Schmuck ist für GLAMIRA der ideale Weg, um die Einzigartigkeit auf eine sehr persönliche Weise auszudrücken. Genau aus diesem Grund bietet die Marke ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit viel Liebe zum Detail und genau der richtigen Kombination aus Edelsteinen, Farben und Metallen ihren ganz individuellen Schmuck selbst zu gestalten. Ob als Dankeschön zum Muttertag, als Schritt in die gemeinsame Zukunft oder als Ausdruck der Verbundenheit zwischen Freunden oder Partnern: GLAMIRA bietet für jeden Anlass das passende und persönliche Unikat. Neben der Möglichkeit, den Schmuck zu personalisieren, gewährt GLAMIRA den Kundinnen und Kunden eine lebenslange Garantie auf alle Produkte.

Informationen über GLAMIRA:

Seit ihrer Gründung arbeitet die Schmuckmarke GLAMIRA daran, jeden besonderen und emotionalen Moment ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu perfektionieren, basierend auf Qualität und Vertrauen. In der Überzeugung, dass jeder Mensch etwas Besonderes und Einzigartiges ist, stellt GLAMIRA Designs her, die die Möglichkeit zur persönlichen Gestaltung bieten. Unter dem Motto "This is so you" bietet GLAMIRA mehr als 50.000 selbst entworfene und produzierte Damen-, Herren- und Kinderprodukte an. Mit einem starken Team von 650 Mitarbeitern und einer weltweiten Handelsinfrastruktur verwaltet GLAMIRA alle Prozesse vom Design bis zur Endphase der Produktion mit einem Boutique-Ansatz. GLAMIRA operiert in 65 Ländern mit Niederlassungen in 9 Ländern, darunter Deutschland, die Schweiz, die USA, Großbritannien, Norwegen, Holland, Australien, Bulgarien und die Türkei. Auch im Internet ist Glamira mit 76 Online-Shops stark vertreten.

GLAMIRA strebt danach, durch die Erweiterung seiner Produktpalette die weltweit führende Marke für Luxuskonsum zu werden.

