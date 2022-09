De verwelkoming van Sylvie Meis als gezicht van de nieuwe reclamespot van GLAMIRA

German Dutch

FRANKFURT, Germany, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moeder, onderneemster, presentatrice en model... De prachtige hoofdrolspeelster in de gloednieuwe reclamespot van GLAMIRA, Sylvie Meis, toont haar stijlvolle en moderne elegantie met een verscheidenheid aan opmerkelijke juwelen, zowel ontworpen als uitgekozen door Sylvie zelf uit het ruime assortiment van GLAMIRA. Met deze inspirerende reclamespot kun je de nieuwe selectie ontdekken en een frisse wind door je garderobe laten waaien.



Om je verfijnde look op te frissen

Dankzij het partnerschap van Sylvie Meis met GLAMIRA kunt jij je ontspannen en genieten, ongeacht de gelegenheid of plaats - je kunt jouw favoriete stukken kiezen die de passie van Meis voor juwelen volledig weerspiegelen en die het beste bij je look passen om je te begeleiden tijdens je rustige en dynamische momenten.

Vorig jaar kondigde GLAMIRA haar samenwerking aan met Sylvie Meis, die het nieuwe gezicht van het merk in Duitsland is geworden. De samenwerking met Meis, een van de bekendste persoonlijkheden van het land, weerspiegelt het publiek dat het merk wil bereiken en de boodschap die het wil overbrengen.

Exclusief elegant: Sylvie by GLAMIRA

Begin 2022 verscheen de exclusieve speciale collectie "Sylvie by GLAMIRA" in het kader van de samenwerking. Sylvie Meis toont haar stijlvolle en moderne elegantie in een verscheidenheid van opmerkelijke stukken, zowel ontworpen als door Sylvie zelf uitgekozen uit de ruime selectie van GLAMIRA. Sylvie's collectie nodigt elke modeliefhebber uit om een glamoureuze toets te geven aan hun ongeëvenaarde stijl.

"We zijn onze samenwerking met Sylvie Meis begonnen in 2021 en deze wordt vandaag voortgezet met onze gloednieuwe tv-spot. Als GLAMIRA geloven we dat Sylvie de juiste persoon is om de visie en verfijning van ons merk te vertegenwoordigen en te weerspiegelen met haar stijlvolle elegantie en wijsheid," aldus Yasemin Topaloğlu, Chief Brand Officer bij GLAMIRA.

De reclamespot zal in 20 seconden te zien zijn op de tv, op de zenders Pro7, Sat1, Sixx en K1, maar ook op digitale platforms zoals YouTube en vele andere social media kanalen.

Stijlvolle ontwerpen die kunnen worden gepersonaliseerd

Voor GLAMIRA zijn juwelen de ideale manier om te laten zien dat je uniek bent, op een heel persoonlijke manier. Juist daarom biedt het merk haar klanten de mogelijkheid om hun eigen gepersonaliseerde juwelen te ontwerpen met veel aandacht voor detail en precies de juiste combinatie van edelstenen, kleuren en metalen. Als teken van dankbaarheid op Moederdag, als stap in de gezamenlijke toekomst via een applicatie of als uiting van een gemeenschappelijke band tussen vrienden of partners: GLAMIRA biedt voor elke gelegenheid het juiste en persoonlijke item. Naast de mogelijkheid om de juwelen te personaliseren, geeft GLAMIRA haar klanten ook een levenslange garantie op alle producten.

Over Glamira:

Sinds de dag dat het werd opgericht, heeft het juwelenmerk GLAMIRA zich ingezet om elk speciaal en emotioneel moment van haar klanten perfect te maken, gebaseerd op kwaliteit en vertrouwen. Met de overtuiging dat iedereen speciaal en uniek is, maakt GLAMIRA ontwerpen die gepersonaliseerd kunnen worden. Onder het motto "Dit ben jij", biedt GLAMIRA meer dan 50.000 vrouwen-, mannen- en kinderproducten van eigen ontwerp en productie.

Met een sterk team van 650 mensen en een wereldwijde handelsinfrastructuur, beheert GLAMIRA alle processen van ontwerp tot de laatste productiefase met een boetiekbenadering. GLAMIRA is actief in 65 landen met kantoren in 9 landen waaronder Duitsland, Zwitserland, USA, VK, Noorwegen, Nederland, Australië, Bulgarije en Turkije en 76 online winkels. GLAMIRA werkt met de visie om 's werelds toonaangevende luxe consumptiemerk te worden door haar productassortiment uit te breiden.

Voor gedetailleerde informatie kun je terecht op www.glamira.nl

