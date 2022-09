Bluebeam stellt Bluebeam Cloud vor: Die Lösung für die Vernetzung von Bauteams

PASADENA, Kalifornien, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bluebeam, Inc. , der führende Entwickler von Lösungen und Services für AEC-Expert:innen (Architektur, Ingenieurwesen und Bauindustrie), hat heute mit der Veröffentlichung von Bluebeam Cloud einen Meilenstein in der Umgestaltung seiner globalen Geschäfte markiert. Bei dieser Produktneuheit handelt es sich um eine Suite aus mobilen und browserbasierten Lösungen, die weltweit im Rahmen der neuen Subscription Pläne verfügbar ist.



„Mit Bluebeam Cloud erfüllen wir unser Kundenversprechen, Teams auf der Baustelle Zugang zu den Vorteilen von Bluebeam Revu zu geben, damit Projektteams auf wichtige Daten zugreifen und von überall aus arbeiten können, auch über ihre Mobilgeräte“, erklärt Jon Elliott, Chief Executive Officer von Bluebeam. „Unsere Kunden benötigen genaue, sichere und aktuelle Daten, um ihre Projekte auf Kurs halten zu können, auch wenn sie unterwegs sind. Die Bluebeam Cloud bietet ihnen entsprechende Funktionen, Arbeitsabläufe und Berichte, um für eine nahtlose Konnektivität, eine bessere Zusammenarbeit und eine optimierte Datenverfügbarkeit zu sorgen.“

Bluebeam Cloud umfasst einen leistungsstarken, flexiblen Markierungseditor, über den Benutzer:innen mit anderen Projektbeteiligten zusammenarbeiten sowie Dokumente mit Markierungen und Kommentaren versehen können. Spezielle Feldlösungen ermöglichen zudem die Verwaltung und Nachverfolgung von Arbeitsabläufen für Mängelerfassungen, Informationsanfragen und Ausführungsunterlagen. Diese browser- und appbasierten Mobillösungen sind vollständig kompatibel mit vorhandenen Bluebeam Markierungen, Werkzeugsets und Dokumenten, sodass Projektdaten für Teammitglieder im Büro und auf der Baustelle zugänglich sind.

„Bei Bluebeam haben wir uns schon immer in besonderem Maße darauf konzentriert, ein Verständnis für die realen Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln“, erklärt Yves Padrines, Chief Executive Officer der Nemetschek Group, die seit 2014 die Muttergesellschaft von Bluebeam ist. „Dem Team von Bluebeam war bewusst, dass sich die Arbeit seiner Kunden in einem unglaublichen Tempo verändert und dass Bluebeam eine grundlegende Geschäftstransformation vollziehen musste, um seinen Kunden den Mehrwert und die Services bereitzustellen, die für die Bewältigung dieser neuen Herausforderungen erforderlich sind. Bluebeam Cloud stellt viel mehr als eine weitere Anwendung dar, denn mit dieser Lösung stellt Bluebeam ein völlig neues Geschäftsmodell vor. Dieser neue Ansatz basiert auf dem Aufbau starker Partnerschaften, die über den reinen Verkauf hinausreichen, sodass Kund:innen bei jedem Projekt bessere Ergebnisse erzielen können. So sorgen wir gemeinsam für erfolgreichere Bauprojekte.“

Bluebeam Cloud und Revu, die desktopbasierte Hauptlösung von Bluebeam, wurden speziell für die sich entwickelnden Anforderungen moderner Hybridarbeitsplätze konzipiert. Nun werden sie zum ersten Mal als Subscription Pläne angeboten. Alle Kund:innen mit einer Subscription erhalten unbegrenzten Datenspeicher, Zugriff auf eine umfassende Bibliothek mit On-Demand-Schulungsressourcen der Bluebeam University und weltweit technischen Support. Neukund:innen mit einer Bluebeam Subscription können sich künftig auch auf zusätzliche Services im Rahmen ihres Subscription Angebots freuen.

„Zu Beginn der Entwicklung von Bluebeam Cloud hatten wir die Gelegenheit, gemeinsam mit unseren Kunden die Methoden für den Zugriff auf unsere Software, Apps und Services zu überdenken. Dabei lag unser Augenmerk darauf, den Mehrwert und die Benutzerfreundlichkeit unserer Lösungen noch weiter zu steigern“, so Roger Angarita, Chief Product Officer von Bluebeam. „Bei der Umstellung auf das Subscription Modell haben wir uns darauf konzentriert, wie wir den Zugriff auf Dateien und Daten im Büro und auf der Baustelle optimieren und möglichst unterbrechungsfrei gestalten können. Außerdem wollten wir unser Onboarding und Schulungsprogramm vereinfachen. Mithilfe unserer On-Demand-Schulungs- und Supportressourcen sollen unsere Kunden noch mehr Nutzen aus unseren Lösungen ziehen können. Wir sind stolz darauf, in dieser Version Änderungen einzuführen, die Fachleute weltweit bei alltäglichen Herausforderungen unterstützen und ihnen dadurch ein außergewöhnliches Erlebnis bieten.“

Besuchen Sie Bluebeam.de für weitere Informationen und eine Übersicht über unsere Preise.

Über Bluebeam

Mehr als 2,5 Millionen Menschen in über 165 Ländern vertrauen auf die intelligenten und intuitiven Lösungen von Bluebeam, die die Art und Weise verbessern, wie Fachkräfte Projekte verwalten und digital zusammenarbeiten. Bluebeam wurde 2002 in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet und verfügt inzwischen über weitere Büros in Kalifornien, Texas, Illinois, Deutschland, England, Dänemark, Schweden und Australien. Bluebeam ist Teil der Nemetschek Group . Laden Sie eine 30-tägige Testversion auf unserer Website herunter.

