Visited divulga i primi 10 paesi visitati dagli italiani

TORONTO, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'app turistica Visited, sviluppata da Arriving In High Heels Corporation, ha pubblicato i primi 10 paesi più visitati dagli italiani . I dati provengono da migliaia di italiani che hanno utilizzato l'app per disegnare la mappa dei loro viaggi, selezionare i luoghi famosi che hanno visitato e rivedere le loro esperienze. . La popolare app turistica è stata tradotta in 30 lingue tra cui l'italiano ed è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store .



L'Italia è attualmente il terzo paese più visitato al mondo, dopo Francia e Spagna, entrambi paesi in cima alla lista degli stessi italiani. Ecco i paesi più popolari visitati dagli italiani:

La Francia è facilmente raggiungibile, in quanto vicino dell'Italia a nord. Il Paese transalpino offre infinite opzioni turistiche, tra cui Parigi, il centro artistico e culturale del mondo con siti iconici come il Louvre e la Torre Eiffel, e di shopping lungo gli Champs-Elysées. La deliziosa cucina francese e alcuni dei migliori vini, formaggi e cioccolato del mondo rendono i viaggi in Francia indimenticabili. La Spagna è un altro paese a breve distanza dall'Italia. Il Paese iberico offre un clima mediterraneo mite e una splendida architettura con tutte le attrazioni di grandi città come Madrid e Barcellona. Goditi una vacanza sulla spiaggia lungo la costa mediterranea della Spagna o ammira la splendida architettura della Basilica della Sagrada Familia, il Quartiere Gotico e la famosa Casa Batlló di Gaudí a Barcellona. Il Regno Unito è a pochi paesi di distanza dall'Italia e offre una cultura e uno scenario completamente diversi. Visita la città cosmopolita di Londra, in Inghilterra, e goditi siti storici iconici come la Torre di Londra, il Tower Bridge e l'Abbazia di Westminster. Rilassati poi in Hyde Park o acquista articoli di lusso a Bond Street e Oxford Street. La Germania è un altro paese europeo facilmente raggiungibile dall'Italia. La Germania vanta pittoresche città storiche con splendide stazioni sciistiche nelle Alpi e città famose come Berlino e Monaco di Baviera. Gli amanti dell'arte si godranno il vivace scenario artistico di Berlino, mentre gli appassionati di storia ameranno visitare il Palazzo del Reichstag e il Memoriale del Muro di Berlino. La Grecia offre una vacanza mediterranea non lontano dall'Italia. È possibile visitare le antiche rovine della culla della democrazia ad Atene presso l'Acropoli e il Partenone o crogiolarsi al sole su spiagge di sabbia bianca con acqua cristallina lungo la costa della Grecia. L'Austria è un paese dell'Europa centrale con castelli, storia e architettura medievali, palazzi e musei d'arte a Vienna e viste mozzafiato sulle montagne in pittoresche città lungo le Alpi. La Svizzera è un vicino settentrionale e multiculturale dell'Italia ed è una delle prime 10 nazioni visitate dagli italiani. Le viste mozzafiato sulle montagne e lo sci nelle Alpi attirano i turisti alla ricerca di bellezze naturali e vacanze serene. Gli Stati Uniti d'America sono l'unico paese di questa lista fuori dell'Europa. Che tu voglia vedere l'arte, la moda e la cultura di fama mondiale a New York o visitare le leggendarie location di film di Hollywood, in California, gli Stati Uniti offrono una vasta gamma di opzioni per tutti i viaggiatori italiani. Paesi Bassi è un piccolo paese europeo e una delle destinazioni più popolari per gli italiani grazie alla rinomata cultura e l'intrattenimento ad Amsterdam. La capitale del paese vanta eccellenti musei d'arte, tra cui il Museo Van Gogh, nonché canali e architetture leggendarie. La Croazia si trova proprio di fronte al mare Adriatico ed è una delle nazioni di punta visitate dagli italiani per la sua bellezza naturale, con splendide città di mare e spiagge, oltre a siti storici con rovine romane.

Gli utenti possono utilizzare l'app Visited per disegnare la mappa di tutti i loro viaggi passati e aggiungere i paesi che desiderano visitare in futuro. La nuova funzione di elenco consente inoltre agli utenti di contrassegnare destinazioni famose, come musei d'arte, meraviglie del mondo, laghi, spiagge e tanto altro. Per coloro che sono alla ricerca di statistiche di viaggio personalizzate, Visited consente di contare quanti paesi hanno visitato, quale percentuale del mondo hanno visto e la loro classificazione rispetto ad altri viaggiatori del mondo. Visited è disponibile gratuitamente su entrambe le piattaforme iOS o Android .

