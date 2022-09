Agir pour mieux nourrir le Québec : l’alimentation saine et durable doit s’inscrire dans le débat électoral!

MONTRÉAL, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les élections représentent des moments clés pour revoir les priorités du gouvernement et faire progresser des enjeux sociaux comme l’alimentation. La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) et le Carrefour Solidaire invitent les différents partis politiques à se prononcer sur : « comment agir pour mieux nourrir le Québec ? ».



Pour une autonomie alimentaire saine et durable

Malgré l'attention accrue portée à la saine alimentation, à l'agriculture durable et à l'autonomie alimentaire ces dernières années au Québec, notre système alimentaire continue d'incarner des contradictions qui menacent la santé et le bien-être des humains et de la planète. Nous faisons face à plusieurs problématiques sur lesquelles le prochain gouvernement du Québec doit s’engager, tels que :

la hausse de l’insécurité alimentaire : près d’une personne sur quatre au Québec vit avec l’incertitude ou l’incapacité financière à se procurer des aliments sains et nutritifs quotidiennement et en quantité suffisante.



: la hausse du prix du panier d’épicerie , particulièrement des fruits et légumes frais : en moyenne, une hausse de 10 % sur les fruits frais et de 8 % sur les légumes frais est observée entre avril 2021 et avril 2022.



, particulièrement des fruits et légumes frais : la surconsommation de produits ultra-transformés : près de la moitié des calories consommées par les Québécoi.e.s provient d’aliments ultra-transformés, ce qui les expose au risque de développer plusieurs maladies chroniques.



: la précarité du secteur agricole : les entreprises maraîchères ne sont pas suffisamment subventionnées et du gaspillage de ressources est réalisé en accaparant des terres pour produire des aliments surtransformés et vidés de leurs nutriments.

:

La surconsommation d’aliments ultra-transformés a des effets délétères sur la santé et sur l’environnement, ce qui entraîne des coûts de plusieurs milliards de dollars à l’État chaque année. Elle a également des conséquences sociales majeures, notamment en accentuant la perte des compétences et des savoirs culinaires, constituant un obstacle à l’adoption de saines habitudes alimentaires. « Produire des aliments ultra-transformés qui n’apportent pratiquement aucune valeur nutritive intéressante, c’est du gaspillage! Du gaspillage de ressources, de nutriments et de terres agricoles qu’on pourrait mieux utiliser » indique Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids.

De plus en plus de voix s’unissent au Québec pour revendiquer un secteur bioalimentaire sain et durable, c’est-à-dire en pleine cohérence avec la santé humaine et planétaire, en plus d’être capable d’assurer une sécurité alimentaire. « Prioriser la production et le développement d'aliments sains, locaux et transformés de manière efficiente; mettre en place des mesures pour réduire le prix des fruits et légumes du Québec; faire contrepoids aux stratégies de marketing déployées par l’industrie des aliments ultra-transformés : sont autant de pistes de solutions sur lesquelles le prochain gouvernement du Québec doit s’engager » propose madame Voyer.

Pour faciliter l’accès économique aux fruits et légumes

La saine alimentation permet de réduire le risque de développer plusieurs maladies chroniques. Or, selon Statistique Canada, les fruits et légumes sont particulièrement affectés par la hausse des prix reliée à l’inflation, ce qui explique la difficulté, pour un grand nombre de Québécois.es, à s’en procurer quotidiennement et en quantité suffisante. De plus, l’insécurité alimentaire est un enjeu de santé publique persistant au Québec, exacerbé par la pandémie de COVID-19.

L’explosion des demandes d'aide alimentaire ainsi que l’augmentation des prix des produits alimentaires soulignent l’importance d’agir le plus rapidement possible pour permettre à tout.e.s de bien se nourrir. Selon un sondage Léger réalisé pour la Coalition Poids, près de 80 % des Québécois.es sont en accord avec l’idée de mettre en place un programme universel qui permettrait aux ménages à très faible revenu de se procurer des fruits et légumes. Quelques initiatives existent au Québec et démontrent une avenue prometteuse et cohérente avec différentes politiques gouvernementales actuelles. « On peut simplement imaginer quelles retombées pourraient avoir un programme de coupons nourriciers porté par le gouvernement et offert à l’ensemble des Québécoi.se.s, en ciblant les personnes vivant dans l’insécurité alimentaire. Un tel programme leur donnerait possibilité de bien s’alimenter, tout en supportant l’économie et l’agriculture locale », ajoute Sylvie Chamberland, co-directrice du Carrefour Solidaire.

Je mange donc je vote : Agir pour mieux nourrir le Québec1

Le mercredi 14 septembre, le Carrefour Solidaire et la Coalition Poids ont organisé un événement afin d’entendre les propositions des partis politiques sur les enjeux liés à l’autonomie alimentaire et à l’alimentation saine et durable.

L’événement a rassemblé une vingtaine d’organismes œuvrant pour favoriser la saine alimentation ainsi qu’une trentaine de citoyen.ne.s préoccupé.e.s par les enjeux alimentaires. Les représentant.e.s de cinq des principaux partis – Richard Campeau de la Coalition Avenir Québec, Chantal Gagnon du Parti Libéral du Québec, Alexandre Leduc de Québec Solidaire, Florence Racicot du Parti Québécois et Alex Tyrrell du Parti Vert du Québec – ont été invités à se prononcer sur les solutions possibles pour faire face aux problématiques liées à l'alimentation.

Cet événement fut une excellente occasion pour les membres du Comité d’action et de réflexion pour l’autonomie alimentaire (CARAA) de faire connaître leurs besoins et leurs intérêts auprès des candidat.e.s des formations politiques présentes : « Nous voulons des élus motivés à mettre en place des législations et des mesures pour assurer le droit fondamental qu'est la bonne alimentation pour tout.e.s » a déclaré Sylvain Desjardins, membre du CARAA et pair aidant du Carrefour Solidaire.

Pour en savoir davantage sur les engagements des partis politiques, la rediffusion du Facebook Live est disponible sur la chaine YouTube de la Coalition Poids : cliquez ici pour y accéder.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec, la Coalition québécoise sur la problématique du poids est appuyée par plus de 700 partenaires. Son mandat est de revendiquer des modifications législatives, réglementaires et des politiques publiques, afin de favoriser la mise en place d’environnements facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir les problématiques reliées au poids et les maladies chroniques. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca.

À propos du Carrefour Solidaire

Le Carrefour solidaire centre communautaire d’alimentation œuvre à promouvoir l’autonomie alimentaire des résidents du quartier Centre-Sud, en s’appuyant sur des valeurs communes d’inclusion sociale, de bien-être, d’éducation populaire, de saine alimentation et de pouvoir d’agir. Leur vision est de construire un quartier Centre-Sud nourrissant où tous les membres de la communauté ont accès à une alimentation locale, écologique et solidaire. Pour plus de détails, carrefoursolidaire.org.

