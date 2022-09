English Finnish

Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.11.2022 lukien – Juhani Kankaanpää Orionin operatiivisten toimintojen johtajaksi

Juhani Kankaanpää on nimitetty Orion-konsernin operatiivisista toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2022 lukien. Kankaanpää on työskennellyt johtotehtävissä Orionissa vuodesta 2016 alkaen vastaten muun muassa operatiivisten toimintojen kehityksestä, controller-tiimin johtamisesta sekä Orion-konsernin strategiaprosessin vetämisestä. Tällä hetkellä hän vastaa Orion Eläinlääkkeet -yksikön ja yritysostolla hankitun eläinlääkeyhtiö Inovetin (VMD) integraatiosta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa useissa operatiivisissa johtotehtävissä Orklalla sekä konsulttina The Boston Consulting Groupissa. Koulutukseltaan Kankaanpää on diplomi-insinööri (tuotantotalous).

“Olen iloinen, että Juhani tulee johtamaan Orionin operatiivisia toimintoja. Hänellä on laaja kokemus operaatioista sekä Orionin eri toiminnoista ja kokonaisuudesta. Toivotan Juhanille menestystä uudessa tehtävässään”, toteaa Orionin operatiivisista toiminnoista vastaava johtaja ja 1.11.2022 Orionin toimitusjohtajana aloittava Liisa Hurme.

“Olen innoissani ja kiitollinen tästä nimityksestä, ja odotan kovasti uusia tehtäviä. Orionin operatiiviset toiminnot on minulle tuttu aikaisemmista tehtävistäni, ja henkilöstö siellä on erittäin osaavaa. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään heidän kanssaan ja yhdessä kehittämään Orionia”, toteaa Juhani Kankaanpää.

Liisa Hurme, johtaja, operatiiviset toiminnot, Orionin toimitusjohtaja 1.11.2022 alkaen

puhelin 010 426 2874

Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj

puhelin 050 966 4646, terhi.ormio@orion.fi

Juhani Kankaanpää

s. 1980

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto, 2006

Ura

2022– Integraatiojohtaja, Orion Eläinlääkkeet ja Inovet (VMD), Orion Oyj

2021–2022 Johtaja, Strategia ja Liiketoiminnan suunnittelu, Orion Oyj

2016–2021 Kehitysjohtaja, Operatiiviset toiminnot, Orion Oyj

2013–2016 Projektijohtaja, The Boston Consulting Group

2011–2013 Operatiivinen johtaja, Orkla Foods Finland

2010–2011 Tehtaanjohtaja, Felix Abba Oy (Orkla Group)

2009–2010 Tehdaspäällikkö, Felix Abba Oy (Orkla Group)

2008–2009 Projektipäällikkö, Orkla Foods Fenno-Baltic Corporate Development

2006–2008 Konsultti, BearingPoint consulting

