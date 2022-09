Une société multinationale de gestion de flotte choisit eGain Knowledge Hub™ pour optimiser son service client axé sur le numérique

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californie, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la plus importante plateforme de gestion des connaissances pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui que l'une des plus grandes sociétés de gestion de flotte au monde a choisi la plateforme eGain knowledge Hub pour automatiser le libre-service numérique et accroître les agents des centres de contact au point de service.



Face à des silos disparates d'informations et de savoir-faire à travers les pays, qui donnaient lieu à des appels répétés et à un service incohérent, la société souhaitait mettre en œuvre une plateforme de connaissances omni-canale centralisée. Elle a choisi eGain, en se basant sur sa fonctionnalité, son expertise en gestion des connaissances et sa facilité de connexion avec des systèmes de GRC et plateformes de centres d'appels de premier plan. eGain knowledge Hub soutiendra les agents dans 19 langues dans des centres de contact de services à travers le monde.

« Knowledge Hub est le cerveau du service client moderne », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Nous sommes fiers d'aider une autre marque mondiale à transformer son expérience de service à la clientèle. »

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

