La società multinazionale di gestione della flotta seleziona eGain Knowledge Hub™ per fornire un servizio clienti che punta sul digitale

SUNNYVALE, California, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), il principale fornitore di piattaforme di gestione della conoscenza per l'automazione del coinvolgimento dei clienti, ha annunciato oggi che una delle maggiori società di gestione della flotta al mondo ha selezionato l'eGain Knowledge Hub per automatizzare il self-service digitale e aumentare gli agenti del contact center allo sportello.



Tra le varie difficoltà nel gestire disparati silos di informazioni e know-how in tutti i paesi, che si stavano traducendo in chiamate ripetute e servizio incoerente, l'azienda ha voluto implementare un polo di conoscenze omnicanale centralizzato. Ha selezionato eGain, in base a funzionalità, competenza nella gestione delle conoscenze e facilità di connessione con i principali sistemi di CRM e piattaforme di call center. eGain Knowledge Hub supporterà gli agenti in 19 lingue nei contact center di assistenza in tutto il mondo.

“Knowledge Hub è il cervello del servizio clienti moderno”, ha affermato Ashu Roy, Amministratore Delegato di eGain. “Siamo orgogliosi di aiutare un altro marchio globale a trasformare la propria esperienza di assistenza clienti.”

Ulteriori informazioni

eGain Knowledge Hub™: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

eGain Conversation Hub™: https://www.egain.com/conversation-hub/

eGain Innovation in 30 Days™: https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

Informazioni su eGain

Arricchito con IA, il nostro software basato sulla conoscenza automatizza le esperienze che puntano sul digitale per aziende e agenzie governative. Pre-connessa con i principali sistemi CRM e contact center, la piattaforma eGain offre valore rapido e innovazione facile con assistenza virtuale, self-service ai clienti e moderni strumenti desktop per agenti. Visitare www.eGain.com per ulteriori informazioni.

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati in questo comunicato possono essere marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.

