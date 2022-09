Multinationale onderneming voor wagenparkbeheer heeft eGain Knowledge Hub™ gekozen voor haar digital-first-klantenservice

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californië, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), de toonaangevende aanbieder van kennismanagementplatforms voor de automatisering van klantbetrokkenheid, heeft vandaag bekendgemaakt dat de keuze van 's werelds grootste ondernemingen voor wagenparkbeheer is gevallen op eGain Knowledge Hub voor de automatisering van digitale selfservice en de verhoging van het aantal contactcentrummedewerkers op het servicepunt.



Het bedrijf kampte met ongelijkwaardige informatiesilo's en kennis in verschillende landen. Dit leidde tot herhaalde telefoontjes en inconsistente service. Daarom wilde het een centrale omnichannel kennishub implementeren. De keuze viel op eGain, vanwege de functionaliteit, ervaring met kennismanagement en eenvoudige aansluiting met toonaangevende CRM-systemen en callcenter-platforms. eGan Knowledge Hub biedt ondersteuning voor medewerkers in 19 talen in servicecontactcentra over heel de wereld.

“Knowledge Hub is het brein van de moderne klantenservice,” zei Ashu Roy, eGain CEO. “We zijn er trots op dat we nog een wereldmerk kunnen helpen hun klantenservice te transformeren.”

Over eGain

Onze door kennis aangestuurde software met geïntegreerde AI automatiseert digital-first-ervaringen voor bedrijven en overheidsinstanties. Het eGain-platform, dat verbonden is met toonaangevende CRM- en contactcentrumsystemen, creëert in korte tijd waarde en levert eenvoudige innovatie met virtuele assistentie, selfservice voor klanten en moderne dekstoptools voor agenten. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

eGain, het eGain-logo en alle andere eGain-productnamen en slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere bedrijfsnamen en producten die in dit persbericht worden vermeld zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

