Luc Debruyne udnævnt til observatør i bestyrelsen for Bavarian Nordic

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 20. september 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har udnævnt Luc Debruyne til observatør i bestyrelsen med hensigt at opstille ham til valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i marts 2023, hvor han efter bestyrelsens konstituering ventes at overtage formandsposten efter Gerard van Odijk, der fratræder efter at have siddet 15 år i bestyrelsen.

Luc Debruyne er tidligere President Global Vaccines hos GSK, en rolle han bestred i de sidste seks år af sin 27-årige lange ansættelse i virksomheden, hvor han var medlem af GSKs Corporate Executive Team. Han er klinisk professor på det medicinske fakultet ved universitetet i Leuven, og er medlem af bestyrelserne for universitetshospitalerne UZ Leuven og Fund Plus. Han er desuden medlem af Institutional Advisory Board hos VIB, Life Sciences Board hos Greenlight Biosciences Inc, og er strategirådgiver for CEO og formand for Portfolio Strategy and Management Board for CEPI. Luc Debruyne er også højt anset som en aktiv bidragyder og rådgiver på den globale sundhedsarena med fokus på R&D og market access.

Formand for bestyrelsen, Gerard van Odijk udtaler: “Jeg er glad for at byde Luc velkommen i bestyrelsen og ser frem til vores samarbejde indtil min afgang som formand næste år. Lucs enorme brancheerfaring kombineret med stærkt lederskab, global sundhedserfaring og dokumenteret succes med kommercielle lanceringer vil være et væsentligt bidrag til bestyrelsen og til Bavarian Nordic i vores fortsatte bestræbelser på at skabe et af verdens største rendyrkede vaccineselskaber."

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 37 / 2022

Vedhæftet fil