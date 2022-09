Wraptor complète ses référencements Ségur

Wraptor, éditeur de solutions destinées aux professionnels de santé, est une nouvelle fois salué pour son positionnement et la qualité de ses applications en accédant à son référencement pour les profils optionnels Plateaux techniques Biologie et Imagerie dans le cadre du Ségur de la Santé.

Déjà référencé Ségur PFI en avril, Wraptor complète donc son référencement au travers de cette nouvelle annonce. Dans ce contexte, Wraptor va accroitre la portée de ses projets vers de nouveaux univers et se positionner parmi les acteurs les plus experts et mieux référencés de son marché. L’éditeur peut ainsi accompagner efficacement ses clients dans leurs projets de transformation numérique en étant conforme aux directives et à la réglementation en vigueur.

Fort de ce nouveau référencement, Wraptor s’inscrit toujours plus dans les directives du Ségur de la Santé et se positionne comme le partenaire de confiance de référence vis-à-vis des structures de santé, privées et publiques. En effet, au travers de ses solutions, Wraptor est en mesure de donner un vrai visage aux sujets d’interopérabilité applicative, de sécurité et d’échanges d’information.

Pierre Pasternak, responsable produit PFI chez Wraptor « Le Ségur de la santé a introduit des directives claires qui permettront aux établissements de santé de moderniser la gestion IT de leurs opérations. Soucieux de nous inscrire dans cette démarche et d’aider nos clients à se conformer à la réglementation en vigueur, nous faisons évoluer en continu nos solutions pour qu’elles soient conformes aux standards définis. Nos clients peuvent ainsi faire évoluer leur Système d’Information dans les meilleures conditions et en toute sécurité. »